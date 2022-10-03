Минфин представил данные об изменении цен на нефть Urals

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в сентябре составила $68,25 за баррель, что на 8,7% меньше, чем в августе, и в 1,06 раз ниже, чем в сентябре прошлого года. За январь-сентябрь цена основного товара российского экспорта сложилась в размере $80,58 за баррель, следует из информации, представленной на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2022 года сложилась в размере $68,25 за баррель, что в 1,06 раз ниже, чем в сентябре 2021 года ($72,46 за баррель)», — сообщили в Минфине.

В августе марка Urals стоила в среднем $74,73 за баррель, в июле — $78,41.

Ведомство также привело статистику за девять месяцев. Согласно данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-сентябре сложилась в размере $80,58 за баррель, при этом в аналогичном периоде прошлого года она составляла $65,96 за баррель.

