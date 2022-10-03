Миссия выполнена: «Интеррос» продал «нормальный бизнес»

Холдинговая компания «Интеррос» Владимира Потанина продал свой фармацевтический актив «Петровакс Фарм». Он переходит менеджменту данной компании во главе с президентом Михаилом Цыферовым и инвестиционной компании VB Partners, одним из основателей которой является миллиардер Рубен Варданян. Сумма сделки не разглашается. Однако участниками отмечено, что она финансируется за счет собственных средств и займа, полученного от консорциума банков.

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«Стратегия “Интерроса” подразумевает инвестиции в проекты, где Группа может привнести существенный вклад и дать новый импульс для бизнеса. За 8 лет совместной работы экспертиза “Интерроса” помогла компании создать новую структуру предприятия, пополнить команду профессиональными менеджерами, определить новую стратегию развития бизнеса. В течение последнего года были осуществлены масштабные инвестиции, направленные на производство широкой линейки новых лекарственных препаратов. Теперь для “Петровакса” наступает новый этап развития — этап органического роста. “Интеррос” как инвестор считает свою миссию выполненной. Уверен, что новые акционеры приведут компанию к дальнейшим успехам», — отметил, комментируя сделку генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

В свою очередь Михаил Цыферов заметил, что новая акционерная структура позволит компании расти и обеспечить комфорт для всех стейкхолдеров. Cооснователь VB Partners Михаил Бройтман уверен, что понятная стратегия компании, профессиональная команда руководителей и высокий потенциал российской фармацевтической отрасли обеспечат рост и прибыльность «Петровакса» в среднесрочной перспективе.

Напомним, что выручка компании в прошлом году составила 13,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,1 млрд рублей.

Российский экономист, глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец полагает, что основные причины продажи фармкомпании кроются в западных санкциях, которые сейчас мешают развитию подобных бизнесов.

«Работа фармацевтических компаний осложнена, потому что есть проблемы с логистикой, трудности, связанные с уходом иностранных фармкомпаний и неготовность западных компаний использовать Россию в качестве площадки для производства. То есть нет технологий и необходимых субстанций. Если цепочки у “Петровакс” нарушены, то данный актив теряет ценность», — заметил он.

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С другой стороны, напомнил эксперт, Рубен Варданян в последнее время заявлял об отказе от российского гражданства и переводил свои активы на членов семьи. При этом бизнесмен планировал перебираться в Армению или Карабах. «Вполне возможно, что Варданян стал некой защитой для “Петровакс”, чтобы вывести компанию под возможных санкций. Например, Варданян может сделать российские активы частью материнской армянской компании. Это позволит вывести восстановить логистику и оставить бизнес на ногах», — предположил Алексей Зубец.

Экономист Александр Разуваев согласен, что одной из причин могли стать санкции. «Конечно, они не раскрывают суть сделки, это стандартная ситуация, но я думаю, что вся компания “Петровакс” — это около 13-14 млрд. “Интеррос” продал нормальный бизнес людям, которые захотели его купить», — заметил он. Кроме того, экономист полагает, что Рубен Варданян, будучи, прежде всего, инвест-банкиром, купил компанию с целью в конце концов вывести ее на IPO. Тем более, что такие планы у ее руководства были и раньше.

«Думаю, что IPO будет достаточно скоро. Понятно, что новые владельцы постараются разместиться дороже стоимости сделки — где-то с премией 20-25%. Кто-то скажет: на рынках мы сейчас видели и обвалы, как же тут IPO проводить? А я могу сказать, что сначала СВО у нас не было ни одного размещения до недавнего времени. Positive Technologies провели, они хотели привлечь больше трех ярдов. Разместили всего на ярд, но на фоне рынка — это неплохо. И вообще, они все такие прозрачные, сразу дивиденды объявили. Конфетка, одним словом. Поэтому я думаю, что компания Варданяна тоже сможет из “Петровакс” сделать конфетку, и мы увидим в следующем году первичное публичное размещение. Кстати, “Петровакс” с Positive Technologies даже похожи. Да, разные сектора, но по выручке, по размеру схожесть есть. Таким образом, Варданян и партнеры, полагаю, привлекались именно для того, чтобы провести грамотное размещение. Они заработают на этом», — заключил он.