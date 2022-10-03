Нефть пошла на разворот в ожидании крупнейшего за два года снижения добычи ОПЕК+

На азиатских рынках в понедельник, 3 октября, цена нефти выросла более чем на 3%, сообщает Reuters. Причина столь резкого скачка лежит на поверхности, вернее, на глубине. В среду должна состояться очередная встреча участников соглашения ОПЕК+. Причем, впервые после начала пандемии 2,5 года назад она должна прочти в живом формате. Известно, что на ней будет обсуждаться предложение снизить добычу участниками соглашения более чем на 1 млн бар./д. В случае принятия это будет крупнейшее снижение добычи нефти после 2020 года.

Цена барреля нефти марки Brent в Азии в понедельник в 5.06 утра по Московскому времени выросла на 2,51 доллара или 3% до 87,65 долларов, а нефти марки West Texas Intermediate (WTI) – на 2,39 доллара или те же 3% до 81,88 долларов. В минувшую пятницу по обеим маркам было снижение: на 0,6 и 2,1% соответственно.