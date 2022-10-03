Нефть пошла на разворот в ожидании крупнейшего за два года снижения добычи ОПЕК+

На азиатских рынках в понедельник, 3 октября, цена нефти выросла более чем на 3%, сообщает Reuters. Причина столь резкого скачка лежит на поверхности, вернее, на глубине. В среду должна состояться очередная встреча участников соглашения ОПЕК+. Причем, впервые после начала пандемии 2,5 года назад она должна прочти в живом формате. Известно, что на ней будет обсуждаться предложение снизить добычу участниками соглашения более чем на 1 млн бар./д. В случае принятия это будет крупнейшее снижение добычи нефти после 2020 года.
Цена барреля нефти марки Brent в Азии в понедельник в 5.06 утра по Московскому времени выросла на 2,51 доллара или 3% до 87,65 долларов, а нефти марки West Texas Intermediate (WTI) – на 2,39 доллара или те же 3% до 81,88 долларов. В минувшую пятницу по обеим маркам было снижение: на 0,6 и 2,1% соответственно.
Нефть, напомним, дешевеет уже четыре месяца подряд, с самого начала лета. Специалисты называют главной причиной снижение спроса на нее ее главного импортера – Китая, вызванное пандемическими локдаунами. К вспышкам коронавирусной пандемии в КНР прибавилось и очень серьезное укрепление американского доллара, которое тоже не могло не отразиться на глобальном финансовом рынке.
Для поддержания цен на нефть на более-менее приемлемом уровне нефтедобывающие страны, подписавшие соглашение ОПЕК+, рассматривают сейчас возможность сокращения ее добычи более чем на 1 млн бар./д. Вопрос будет обсуждаться 5 октября на встрече министров стран участниц ОПЕК+. В случае принятия сокращение станет вторым кряду. В сентябре члены ОПЕК и ряд не входящих в картель нефтедобывающих стран во главе с Россией договорились сократить добычу на 100 тыс. бар./д.
В целом соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность несмотря на явные проблемы с дисциплиной исполнения своих же решений. В июле, к примеру, участники соглашения добывали почти на 3 млн бар./д. меньше установленного ими же уровня. Виноваты оказались санкции против ряда участников и дефицит инвестиций в отрасль.
«На любое изменение менее 500 тыс. бар./д. рынок просто не обратит внимание,- говорится в аналитической записке банка ANZ.- Поэтому вполне вероятно такое большое снижение, как на миллион баррелей в день».
Экономисты консалтинговой компании FGE однако считают, что в краткосрочной перспективе рост цены нефти, особенно марки Brent, будет ограничен тревогами по поводу глобальной рецессии.
«Если ОПЕК+ в ближайшем будущем решит сократить добычу,- говорится в аналитической записке FGE,- то появившееся в результате него увеличение резервных мощностей окажет понижающее давление на цены в долгосрочной перспективе».
В минувшую пятницу также Китай объявил о самом крупном в этом году разрешении на экспорт нефтепродуктов и о серьезном увеличении разрешении на импорт нефти независимыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ).
Государственным и частным НПЗ разрешено вывезти за границу 15 млн тонн бензина, дизельного и авиационного топлива, а также мазута, которые позволят частично заместить на глобальном рынке потери, связанные с постепенным уходом находящихся под санкциями российских нефти и нефтепродуктов. Однако аналитики и трейдеры предупреждают, что большой экспорт части перечисленных выше нефтепродуктов перейдет и в 2023 год, потому что НПЗ потребуется время на увеличение производства.