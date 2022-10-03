Нобелевская премия по медицине присуждена шведскому ученому за исследования в области эволюционной генетики

Шведский биолог Сванте Паабо стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Как указывается в сообщении Нобелевского комитета, ученый отмечен за работы по изучению эволюции человека. Паабо является основателем новой науки — палеогеномики — которая изучает, что именно делает современных людей уникальными и отличает их от «родственников», населявших нашу планету тысячи лет назад.

«Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминина Денисова. Важно отметить, что Паабо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет значение сегодня, в частности, с точки зрения того, как наша иммунная система под их влиянием реагирует на инфекции», — говорится в сообщении.

В прошлом году Нобелевской премии по физиологии и медицине были удостоены американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».