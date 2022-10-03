Песков: границы Запорожской и Херсонской областей будут определены в соответствии с мнением их жителей

Границы Запорожской и Херсонской областей после их присоединения к России будут установлены в соответствии с мнением жителей этих регионов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал представитель Кремля.

Договоры с Донецкой и Луганской народным республиками, а также Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав РФ опубликованы 3 октября на российском портале правовой информации. Документы подписали в Кремле в пятницу, 30 сентября, президент России Владимир Путин и главы четырех регионов. Накануне, 2 октября, Конституционный суд признал договоры соответствующими Основному закону РФ. Теперь границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России. Переходный период по интеграции регионов в состав РФ будет действовать до 1 января 2026 года.