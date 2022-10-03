Польша передала ФРГ ноту с требованием выплатить $1,3 трлн за ущерб во Второй мировой войне

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал официальную ноту с требованием к ФРГ выплатить $1,3 трлн. В такую сумму Варшава оценивает ущерб, причиненный Польше Германией во время Второй мировой войны

По мнению Рау, обе стороны должны «безотлагательно» принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-1945 годов, в том числе «в материальной сфере», передает «Интерфакс». Министр подчеркнул, это подразумевает не только возмещение ущерба, но и решение вопроса о похищенных произведениях искусства и архивах.

Нота передана Министерству иностранных дел Германии. Отмечается, что документ подписали накануне встречи Рау с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

В Берлине считают, что в полной мере возместил ущерб всем пострадавшим в ходе Второй мировой войны государствам, в том числе Польше.