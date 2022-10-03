Правительство освободило российские предприятия от плановых проверок на весь 2023 год

В следующем году в России не будут осуществляться плановые проверки компаний, деятельность которых не относится к категориям высокого риска.

«В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, о которых говорится в соответствующем законе, вступившем в силу в июле 2021 года. Норма предполагает прямую зависимость частоты проверок от категории риска, к которой отнесен объект контроля. В общей сложности законом установлено шесть категорий рисков. «Организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены от плановых проверок в следующем году», — указывается в сегодняшнем сообщении правительственной пресс-службы.

Компании, в отношении которых производится контроль, смогут обратиться в уполномоченный орган с запросом о профилактическом визите, который отличается от проверок тем, что его результаты не предполагают штрафов и наказаний. Как поясняют в правительстве, такая практика активно применяется в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, действующего до конца текущего года. «С начала года их доля в общем количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель приближался к 5%», — отмечается в пресс-релизе.

Уточняется, что документ подготовлен в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства предложил отказаться от большинства плановых проверок предприятий, деятельность которых не связана с высокими рисками. По итогам ПМЭФ Путин поручил правительству к 15 октября обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности, предусматривающего отмену таких проверок.