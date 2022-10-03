Пригожин: «Я не вижу острой необходимости в легализации ЧВК в России

Необходимости в легализации деятельности ЧВК в России нет. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопросы издания «Парламентская газета».

По словам бизнесмена, такие работодатели как он в состоянии обеспечить сотрудникам ЧВК все социальные гарантии, предусмотренные по контракту.

«Человек, который идет защищать свою Родину из чисто идеологических соображений, он имеет право получить денежную компенсацию на содержание его семьи или он должен пустить ее по ветру?», — таким образом Пригожин прокомментировал вопрос журналистов о том, считают ли себя сотрудники «ЧВК Вагнера» наемниками.

Также предприниматель отметил, что способен самостоятельно защитить «ЧВК Вагнера» от нападок противников, без каких-либо правовых основ. Пригожин добавил, что 90% «вагнеровцев» являются патриотами с большой буквы «П», и их стремление защищать Родину должно поощряться обществом.