Профицит консолидированных бюджетов регионов России c начала 2022 года превысил 1 трлн рублей

Профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ за девять месяцев текущего года превысил 1 трлн руб.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации на слушаниях по проекту бюджета.

По словам чиновника, сократился уровень коммерческого долга регионов. «Сегодня он составляет 7% от собственных доходов, реструктурированы бюджетные кредиты», — отметил глава Минфина. Он пояснил, это позволяет устойчиво исполнять бюджеты субъектов.

«Если мы возьмем исполнение бюджетов регионов за период с начала года, за 9 месяцев профицит — больше 1 трлн рублей. Такого у нас никогда не было, и это хорошо, потому что это хороший задел: и до конца года нужно исполнить существенные обязательства и на будущий год», — подчеркнул Силуанов.

Доходы консолидированных бюджетов регионов в 2021 году составили 17 546,3 млрд руб., расходы — 16 885,6 млрд, профицит — 660,7 млрд.

Накануне, 2 октября, Антон Силуанов в интервью для телеканала «Россия 1» заявил, что дефицит бюджета в 2022 году ожидается на уровне 0,9%. По его словам, превышение ожидаемых показателей связано «новыми задачами», которые диктуют условия текущего года. «Цифра подрастет, скорее всего», — сказал Силуанов. Он заверил, что «несмотря на это, все социальные обязательства на 2023-2025 годы будут выполнены».