Производство сахара в России выросло за год почти на четверть

Российские сахарные заводы к 3 октября выработали 1,66 млн тонн свекловичного сахара, что на 23% больше, чем годом ранее.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Евразийскую сахарную ассоциацию.

Уточняется, что по состоянию на начало октября накопано 15,2 млн тонн сахарной свеклы — это на 200 тыс. тонн превышает показатель 2021 года. За прошедший месяц средняя урожайность свеклы сократилась на 7%, до 437 ц/га.

Переработка сахарной свеклы нового урожая производится на 63 сахарных заводах; в октябре их число увеличится до 68, передает агентство.

Согласно данным Международной организации по сахару, фундаментальным фактором на мировом рынке является прогнозируемый в этом сезоне профицит сахара в размере 5,6 млн тонн.

Ранее «Эксперт» писал, что показатель по сахару должен стать самым высоким за последние четыре года. Профицит, в частности, обусловлен восстановлением производства сахара в Бразилии, Индии и Таиланде.

После бурного взлета в начале 2022 года цены на сахар в России стабилизировались. Рост был вызван ажиотажным паническим спросом со стороны населения и недобросовестными предпринимателями, которые решили на этом заработать. После вмешательства со стороны правительства цены пошли вниз. В августе начался сезон сбора и переработки урожая сахарной свеклы. По предварительным данным, урожай в этом году превысит прошлогодние цифры. В прошлом году производство сахара в России составило около 5 млн тонн, в этом году прогнозируется около 6 млн.