Прокуратура оценила ущерб от блокады Ленинграда по нынешнему курсу

По поручению генпрокурора РФ прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. На первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по этому иску прокурор Виктор Мельник сообщил, что ущерб Ленинграду от нацистской блокады оценивается в 35,3 трлн рублей по текущему курсу.

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«Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причиненного оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил 35,3 триллиона рублей по текущему курсу валют», — цитирует Мельника РИА Новости.

В пресс-релизе Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга говорится, что изначально в заявлении было указано, что ущерб, в который включен как прямой ущерб, так и косвенные потери, вызванные условиями войны и блокады, а также ущерб, причиненный гражданам Ленинграда и пригородов, составляет около 530,754 млрд рублей. Однако в судебном заседании «к материалам дела была приобщена экспертиза с новым расчетом, в соответствии с которой ущерб составил 35,309 трлн рублей».

В пресс-службе также уточнили, что общее число жертв в блокаду Ленинграда составило не менее 1 093 842 человек: в начале 1941 года в городе проживали 2,432 млн человек, на начало 1944 года их осталось 546 тысяч. Таким образом, численность сократилась на 1,886 млн, из которых почти 923 тыс. человек были эвакуированы. Смертность в период блокады составила не менее 963 148 человек. Новые расчеты проводились на основании данных сборника Статистического управления Ленинграда «Развитие народного хозяйства и культуры Ленинграда» за 1941-1945 годы.

В ходе слушания по существу дела было со ссылкой на архивные документы заявлено, что в оккупации участвовали отдельные формировании наемников из Бельгии, Китая, Испании, Нидерландов, а также отдельные добровольцы из Австрии, Латвии и Польши.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня. На Нюрнбергском процессе было обнародовано число жертв блокады в 632 253 человек.

