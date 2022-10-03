Регулятор сохранил перечень системно значимых банков без изменений

Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО). По сравнению с прошлым годом он не изменился, в него по-прежнему входят 13 кредитных организаций, следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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К СЗКО относятся: ЮниКредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

«На их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора», — сообщили в ЦБ.

Банк России утверждает этот список ежегодно уже семь лет. В прошлом году в него вошел Тинькофф банк, годом ранее — Совкомбанк.

Системно значимые банки – крупнейшие кредитные организации страны, устойчивость финансового состояния которых оказывает влияние на банковскую систему в целом. К ним предъявляются повышенные регуляторные требования. Кроме надбавки за поддержание достаточности капитала в размере 2,5% они должны поддерживать надбавку за системную значимость в размере 1%. Таким образом, минимальный норматив достаточности капитала для СЗКО с надбавками должен составлять 11,5%.

