«Роснефть» вздернула рынок акций

Торги на рынке акций сегодня начались безыдейно, и с утра многие аналитики сомневались, что Индекс Мосбиржи сумеет пробить сильное сопротивление 2000 пунктов, около которого он и начал день.

Однако скептики были посрамлены. Индекс Мосбиржи потяжелел на 4,3%, хотя следует заметить, конечно, что более трети этого прироста было обеспечено ростом высоколиквидных бумаг в пятницу вечером, когда Индекс не рассчитывается.

Снижение рисков введения жестких санкций со стороны Запада за присоединение новых территорий к России и рост нефти оживил фондовых «быков», которые сумели пробить преграду. Теперь с точки зрения технического анализа картина по российскому рынку акций улучшилась, и индикатору нужно сходить к следующей цели 2200 пунктов.

Но в данном случае на технику особо полагаться не стоит, поскольку рынок сейчас очень шаткий: любые негативные новости могут спровоцировать очередные масштабные распродажи. Кроме того, в следующий понедельник «Газпром» будет торговаться без дивидендов, а его дивидендный гэп может уронить Индекс Мосбиржи примерно на 4% сразу.

Именно «Газпром» был сегодня самой слабой «голубой фишкой», подешевев на 1,2%. Инвесторы по-прежнему не видят драйверов роста капитализации компании в условиях резкого увеличения налоговой нагрузки и разрушения «Северных потоков». Многие аналитики считают, что не за горами приостановка и транзита газа в Европу через Украину.