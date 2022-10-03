«Роснефть» вздернула рынок акций

Торги на рынке акций сегодня начались безыдейно, и с утра многие аналитики сомневались, что Индекс Мосбиржи сумеет пробить сильное сопротивление 2000 пунктов, около которого он и начал день.
Однако скептики были посрамлены. Индекс Мосбиржи потяжелел на 4,3%, хотя следует заметить, конечно, что более трети этого прироста было обеспечено ростом высоколиквидных бумаг в пятницу вечером, когда Индекс не рассчитывается.
Снижение рисков введения жестких санкций со стороны Запада за присоединение новых территорий к России и рост нефти оживил фондовых «быков», которые сумели пробить преграду. Теперь с точки зрения технического анализа картина по российскому рынку акций улучшилась, и индикатору нужно сходить к следующей цели 2200 пунктов.
Но в данном случае на технику особо полагаться не стоит, поскольку рынок сейчас очень шаткий: любые негативные новости могут спровоцировать очередные масштабные распродажи. Кроме того, в следующий понедельник «Газпром» будет торговаться без дивидендов, а его дивидендный гэп может уронить Индекс Мосбиржи примерно на 4% сразу.
Именно «Газпром» был сегодня самой слабой «голубой фишкой», подешевев на 1,2%. Инвесторы по-прежнему не видят драйверов роста капитализации компании в условиях резкого увеличения налоговой нагрузки и разрушения «Северных потоков». Многие аналитики считают, что не за горами приостановка и транзита газа в Европу через Украину.
В лидерах же сегодняшнего роста среди высоколиквидных акций была «Роснефть» (+6,2%). Бумага ранее отставала от рынка, поэтому высокие цены на нефть сегодня привели к повышенному спросу на эту акцию. Среднесрочный тренд по «Роснефти» пока, однако, остается нисходящим.
Рост цен на нефть во второй половине дня прекратился, они так и не смогли приблизиться к отметке $90 за баррель. Ожидаемое снижение квот добычи со стороны ОПЕК+ на 0,5-1 млн баррелей в сутки уже заложено в котировки. К тому же все прекрасно понимают, что реально сокращение добычи может оказаться ниже, поскольку сейчас картель и так добывает меньше, чем это установлено, и в рамках квоты есть пространство для маневра.
Лучше рынка был и Сбербанк (+3,5%). Бумаги финансового сектора поддерживает оживление рынка кредитования и предположения, что сформированные банками резервы скоро начнут снижаться.
Во «втором эшелоне», как и ожидалось, начался мощный технический отскок акций угольных компаний, которые были в аутсайдерах на прошлой неделе из-за повышения фискальной нагрузки на отрасль. Сегодня акции «Мечела» и «Распадской» выросли примерно на 10%.
От сильной поддержки 12 тыс. руб. пытается развернуться «Норникель». Покупать бумаги «в длинную» рискованно, поскольку не исключено повторение картины недавнего прошлого, когда бумага показывала уверенный отскок от поддержки 15 тыс. руб., но потом ее пробила и быстро ушла к преграде 12 тыс. руб.