Российскую электронику будут поставлять за рубеж

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе деловой программы VIII Российского форума «Микроэлектроника 2022», стартовавшего сегодня в Сочи, рассказал о перспективах данной стратегической отрасли в России и назвал ряд зарубежных рыков, на которые российские компании могут выйти со своей продукцией в ближайшей перспективе.

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У России появятся цифровые атташе

«Мы являемся свидетелями формирования локальных закрытых технологических региональных экосистем в мире с опорой на собственную производственную базу. Эпоха глобализации в мировом полупроводниковом производстве подошла к концу. И в условиях такой глобальной тенденции к созданию локальных технологических систем у России единственный путь — создание своей высокотехнологичной радиоэлектронной промышленности», — отметил в своем выступлении заместитель председателя правительства.

«Крупный бизнес начинает рассматривать микроэлектронику в качестве инвестиционное-привлекательной сферы, пусть и с опорой на государственную поддержку. Большим и перспективным рынком для нас могут стать страны Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Уже сейчас обсуждается целый ряд проектов», — цитирует ТАСС Дмитрия Чернышенко.



Зампред кабмина уточнил, что технически повысить текущий уровень сотрудничества РФ с зарубежными партнерами из дружественных стран будет призвана создаваемая служба «цифровых атташе», которых предполагается задействовать для повышения спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию за границей.

Кроме того, сразу четырем министерствам — Минпромторгу, Минцифры, Минобрнауки и Минфину — даны поручения уже в текущем году приоритизировать бюджетные средства, необходимые для развития развитие электронной промышленности в нашей стране.

На сторонний взгляд идея вывести российские компании на зарубежные рынки со столь высокотехнологичной продукцией выглядит несколько авантюрной. Ведь у нас имеются проблемы с обеспечением нашей собственной экономики соответствующей продукцией.

Так, наладить производство тех же российских чипов в условиях санкционного давления — крайне сложная задача, требующая колоссальных инвестиций. И только государственными деньгами данный вопрос не закрыть. Но для появления дополнительных средств, за счет которых можно было отчасти софинансировать развитие электронной индустрии в РФ, вполне реально попытаться вывести на внешние рынки то уникальное, что у нас в области электроники и смежных областях уже есть здесь и сейчас.

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«Росэлектроника» представила новый продукт

Пресс-служба «Ростеха» сообщила сегодня, что входящим в госкорпорацию холдингом «Росэлектроника» создан волноводный вентиль высокого уровня мощности для ускорителя электронов взамен применяемых сейчас импортных компонентов. Важно, что по ряду характеристик изделие не имеет не только, но и мировых аналогов. Разработанный НИИ «Феррит-Домен» совместно с Лабораторией электронных ускорителей МГУ в рамках программы импортозамещения электронной компонентной базы волновод может использоваться в радиографии, лучевой терапии и производстве изотопов. Также запланировано применение устройства в железнодорожных досмотровых комплексах, которые позволяют получать изображения содержимого вагонов с распознаванием материалов на скорости до 70 км/ч.

Напомним, что ускоритель элементарных частиц — это устройство, в котором с помощью электрических и магнитных полей формируются направленные пучки электронов, протонов, ионов и других заряженных частиц с энергией, значительно превышающей тепловую. Скорость частиц во время работы ускорителя достигает значений, близких к скорости света. Волноводный вентиль в составе устройства необходим для поглощения отраженных волн, которые могут вызвать сбои в работе ускорителя.

Новый российский волновод же наделен уникальными характеристиками импульсной мощности (20 МВт), средней мощности (20 кВт) и центральной частоты (2856 МГц). Благодаря этому повышается мощность ускорителя электронов, что позволяет увеличить точность досмотра грузов в условиях скоростного движения транспорта через инспекционно-досмотровый комплекс.

«Разработка уникальных сверхвысокочастотных приборов является основной нашей компетенцией. Ранее мы вместе с партнерами уже поставляли приборы для досмотровых комплексов Росграницы для обеспечения контроля не только железнодорожного транспорта, но и большегрузных автомобилей, контейнеровозов, а также контейнеров в пунктах морского порта. Новый прибор уже прошел испытания и готов к серийным поставкам. В частности, его планируется использовать при строительстве нового инспекционно-досмотрового комплекса на Дальнем Востоке», — рассказал о разработке НИИ «Феррит-Домен» его генеральный директор Максим Каваев.

«ЛЭУ МГУ разрабатывает ускорители электронов как для инспекционно-досмотровых комплексов различного типа (мобильные, портальные, стационарные автомобильные и железнодорожные), так и для других применений — радиография, лучевая терапия, производство изотопов, стерилизация. Неотъемлемой составной частью таких ускорителей являются ферритовые вентили, как волноводные, рассчитанные на высокий уровень СВЧ-мощности, так и коаксиальные, полосковые, работающие в СВЧ-системах низкого уровня мощности. В этой связи мы видим значительные перспективы сотрудничества с НИИ “Феррит-Домен”», — резюмировал генеральный директор ЛЭУ МГУ Василий Шведунов.

Остается добавить, что наличие такого рода технологичных продуктов в «портфелях» отечественных предприятий само по себе доказывает — нам есть, что предложить тем зарубежным контрагентам, которые готовы с нами сотрудничать. Соответствующие компетенции у нас есть. Важно подтвердить их положительным опытом эксплуатации изделий в родных стенах, а также суметь довести информацию о разработках до потенциальных зарубежных партнеров и, возможно, инвесторов.