Рубль подскочил на взлетевшей нефти

В пятницу на российском валютном рынке наблюдалась огромная волатильность: «на завтрак» доллар стоил чуть менее 57,5 рублей, «на обед» его подавали по 53 с небольшим, а ужинать пришлось при курсе около 58 руб за доллар. Такая высокая волатильность была вызвана сбросом токсичной валюты крупными игроками, которые опасались приостановки торгов долларом из-за возможных новых западных санкций.

Сейчас риски этого немного снизились, но все равно доллар и евро остаются токсичными валютами, и процесс выхода крупного капитала из них продолжается.

Это привело к продолжению бэквордации на валютном рынке: сегодня с утра фьючерс на пару доллар-рубль с экспирацией (исполнением контракта) 15 декабря 2022 г стоил на 0,2-0,6% дешевле стоимости доллара на спотовом рынке. В пятницу спрэд в отдельные моменты превышал 3%.

Такой ситуации по паре доллар-рубль не наблюдалось много лет. Обычно фьючерсный контракт на доллар стоит дороже «живого» доллара, хотя бы потому что в цены фьючерса закладывается стоимость денег на рынке.