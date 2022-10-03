Рубль подскочил на взлетевшей нефти

В пятницу на российском валютном рынке наблюдалась огромная волатильность: «на завтрак» доллар стоил чуть менее 57,5 рублей, «на обед» его подавали по 53 с небольшим, а ужинать пришлось при курсе около 58 руб за доллар. Такая высокая волатильность была вызвана сбросом токсичной валюты крупными игроками, которые опасались приостановки торгов долларом из-за возможных новых западных санкций.
Сейчас риски этого немного снизились, но все равно доллар и евро остаются токсичными валютами, и процесс выхода крупного капитала из них продолжается.
Это привело к продолжению бэквордации на валютном рынке: сегодня с утра фьючерс на пару доллар-рубль с экспирацией (исполнением контракта) 15 декабря 2022 г стоил на 0,2-0,6% дешевле стоимости доллара на спотовом рынке. В пятницу спрэд в отдельные моменты превышал 3%.
Такой ситуации по паре доллар-рубль не наблюдалось много лет. Обычно фьючерсный контракт на доллар стоит дороже «живого» доллара, хотя бы потому что в цены фьючерса закладывается стоимость денег на рынке.
Это говорит о том, что роста курса рубля ожидают и спекулянты, и крупные реальные продавцы валюты, причем последние, которым крепкий рубль невыгоден, страхуются от этого продажей фьючерсных контрактов на пару доллар-рубль.
Сейчас фундаментальную поддержку рублю оказывает ожидания ухудшения экономической ситуации на Западе. Если пик финансово-экономического кризиса в России пришелся на весну этого года, что ряд аналитиков считает, что у Европы и США все еще впереди.
В частности, сегодня западная пресса пишет о кризисной ситуации в двух крупнейших мировых банках — Credit Suisse и Deutsche Bank, банкротство любого из которых с большой вероятностью приведет к обвалу западных фондовых рынков наподобие 2008 года.
При этом российский финансовый рынок с Западом сейчас практически не коррелирует, а курс рубля определяется исключительно рыночными факторами, то есть балансом спроса и предложения.
На увеличение предложения рубля в ближайшем будущем повлияют выросшие сегодня почти на 4,5% цены на нефть. В среду должно состояться заседание мониторингового комитета ОПЕК+, от которого ждут сокращения квот на 0,5-1 млн баррелей в сутки. Реальное сокращение будет меньшим, но такое решение картеля окажет поддержку нефтяным «быкам».
Поэтому неудивительно, что за первые полтора часа торгов в понедельник рубль укрепился к доллару примерно на 2%. Единица американской валюты стоит около 57 рублей.
Отчасти рост курса рубля сегодня вызван и тем, что прибыль начали фиксировать спекулянты, успевшие купить в пятницу доллар, когда он стоил менее 55 рублей.
С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль вновь направляется к отметке 55, которую ранее многие аналитики называли первой целью укрепления рубля. В пятницу эта отметка «прокалывалась» вниз, и теперь она уже не будет выступать мощной преградой для продолжения роста курса рубля.
Впрочем, в принятой финансовой логике крепкий рубль негативен для российского бюджета, и в любое время российские монетарные власти могут начать покупку валюты на бюджетные доходы.
Ситуация на рынке акций менее определенная. Формально Индекс Мосбиржи за первые полтора часа торгов вырос также почти на 2%, но значительная часть этого прироста вызвана покупками «голубых фишек» на вечерних торгах в пятницу.
Сегодня же в первой половине дня высоколиквидные акции торгуются разнонаправленно. На 4% растут бумаги «Роснефти», которые уступили было своим коллегам по нефтяному цеху, а сейчас воспряли духом на подорожавшей нефти. При этом акции «Лукойла» слабо дешевеют. Похоже, что спекулянты зафиксировали прибыль по сильно выглядевшему в предыдущие дни «Лукойлу» и переложились в отстававшую «Роснефть». Такая противоположная динамика торгов этих двух бумаг наблюдается очень часто.
Намного хуже рынка торгуются металлурги, в чьих бумагах в пятницу наблюдался мощный технический отскок.
Падает и «Газпром». В пятницу на этой неделе будет последний день, когда можно еще успеть купить акции компании, чтобы получить по ним почти 24-процентные дивиденды. Но многие аналитики делать это не советуют, поскольку в следующий понедельник бумага упадет на размер выплат, а восстанавливаться до «додивидендных» цен будет очень долго.
В целом же Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к сильному сопротивлению 2000 пунктов. Пока по ходу торгов не складывается впечатление, что инвесторы хотят активизировать покупки и увести индикатор выше этой черты.