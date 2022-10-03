Страны Евросоюза не смогли согласовать внесение российских алмазов в список санкций

Страны Евросоюза не смогли договориться о включении алмазов из России в число товаров, попадающих под ограничения.

Об этом сообщил посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, передает «РИА Новости».

Говоря о неудавшейся попытке согласовать санкции против российских алмазов, Садось заявил, что «это поражение одной страны, одного города в ЕС», имея в виду бельгийский Антверпен, который считается мировой столицей бриллиантов.

«Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков», — цитирует агентство польского дипломата.

После того как появилась новость о том, что алмазы не попадут под санкции ЕС, акции российской алмазодобывающей компании «Алроса» выросли в моменте на 7,06%, достигнув 64,23 за бумагу, отмечает РБК. По данным Мосбиржи на 14:55, рост замедлился до 6,03%, акции торговались на уровне 63,61 руб. за бумагу.

Ранее власти США расширили санкции против «Алросы», объявив о блокировке активов предприятия. В конце сентября стало известно, что ЕС в рамках очередного антироссийского пакета санкций может ввести ограничения в отношении компании.

Весной в «Алросе», занимающей примерно третью часть глобального рынка драгоценных камней, отмечали, что американские санкции практически не скажутся на ее деятельности.