Лиз Трасс сдала богатых британцев

Придя к власти, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сразу столкнулась с нескрываемым недовольством британцев. Ее избрали главой правительства королевства месяц назад, но она уже вызвала даже не недовольство британцев, а их ярость. Все громче раздаются голоса консерваторов, требующих от нее уйти в отставку.

Подданные Карла III возмущаются предложенной новым премьер-министром и ее министром финансов Квази Квартенгом программой борьбы с энергетическим кризисом путем резкого снижения налогов. О снижении налогов почти на 45 млрд фунтов стерлингов заявил полторы недели назад, 23 сентября, Квартенг, который кроме поста кнацлера казначейства (министра финансов), занимает также пост министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. Он же сообщил рано утром 3 октября в твите об отмене самого непопулярного пункта налоговой реформы. Речь идет о намерении Трасс и Квартенга снизить подоходный налог со всех граждан Великобритании, включая состоятельных британцев.