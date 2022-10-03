Лиз Трасс сдала богатых британцев

Придя к власти, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сразу столкнулась с нескрываемым недовольством британцев. Ее избрали главой правительства королевства месяц назад, но она уже вызвала даже не недовольство британцев, а их ярость. Все громче раздаются голоса консерваторов, требующих от нее уйти в отставку.
Подданные Карла III возмущаются предложенной новым премьер-министром и ее министром финансов Квази Квартенгом программой борьбы с энергетическим кризисом путем резкого снижения налогов. О снижении налогов почти на 45 млрд фунтов стерлингов заявил полторы недели назад, 23 сентября, Квартенг, который кроме поста кнацлера казначейства (министра финансов), занимает также пост министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. Он же сообщил рано утром 3 октября в твите об отмене самого непопулярного пункта налоговой реформы. Речь идет о намерении Трасс и Квартенга снизить подоходный налог со всех граждан Великобритании, включая состоятельных британцев.
«Мы все поняли,- процитировало часть твита главного финансиста Соединенного Королевства агентство Bloomberg,- мы все услышали».
Лиз Трасс сделала резкий разворот на 180 градусов, хотя все последние 10 дней упорно защищала вместе с Квартенгом налоговую реформу. Не далее, как в воскресенье, 2 октября, она вновь повторила, что полностью поддерживает реформу и не собирается ничего в ней менять, хотя и соглашается, что она может привести к «короткому» периоду экономической нестабильности в королевстве.
Британский парламент сейчас находится на каникулах. Работу законодатели возобновят 11 октября. Однако отдых не помешал членам Палаты общин, причем, как от консерваторов, так и от лейбористов обсуждать меры воздействия на упрямую главу правительства. Недовольные ее действиями однопартийцы в парламенте пригрозили, что если она не изменит курс, то может потерять свой пост уже к Рождеству. Кстати, все больше консерваторов называют ее бюджетную политику «бездарной». Понять их можно: за месяц пребывания на посту главы правительства Его величества Лиз Трасс сделала так, что лейбористы сейчас опережают правящую партию в опросах общественного мнения на 33%! То есть, если бы парламентские выборы состоялись, скажем, на этой неделе, то консерваторы потерпели бы на них сокрушительное поражение, возможно самое разгромное за всю долгую историю парламентаризма на Британских островах.
Запутанные правила политической жизни в Великобритании не позволяют смещать премьера в течение первого года его или ее руководства правительством. Однако даже в туманном Альбионе имеются исключения из правил. Для этого существует так называемый Комитет 1922 года, который может менять правила, как, кстати, он и поступил в случае с предшественником Трасс – Борисом Джонсоном.