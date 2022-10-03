ЦБ определил дополнительных критерии для установки курса валют

Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для более точного отражения ситуации на рынках. В качестве альтернативных источников данных предусмотрены цифровые платформы внебиржевых торгов и банковская отчетность. Текст соответствующих указаний ЦБ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

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«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — сообщили в ЦБ.

Из проекта указания регулятора следует, что курс доллара, евро и юаня будет определяться по сделкам на Мосбирже с расчетами «завтра» с 10:00 по 15:30 мск, как происходит сейчас. При отсутствии этих данных будет использоваться отчетная информация о сделках, заключенных до 15:30 мск, которую в ЦБ предоставят банки. Еще одним вариантом могут стать данные о сделках, заключенных до 15:30 мск в рамках доступа к цифровым платформам внебиржевых торгов. Если же курс валюты невозможно будет рассчитать ни одним из этих трех способов, он будет установлен на уровне предыдущего дня.

Ранее советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев сообщил, что в случае введения или расширения санкций в отношении структур Мосбиржи – Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) – торговля долларом и евро будет продолжена, но вне биржи. Сохранится, по его словам, и возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам.

В данный момент под санкциями ЕС и Швейцарии находится только НРД. При этом в ЦБ не исключают попадание под ограничения и НКЦ, о чем в июне заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.