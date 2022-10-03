ЦБ повысил курсы доллара и евро на два рубля

Банк России установил на 4 октября официальный курс доллара на уровне 57,5664 рубля, курс евро — на уровне 54,3947 рубля, что примерно на два рубля выше предыдущих показателей. Повышение вернуло курсы валют практически на уровень 30 сентября, следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 1-3 октября, курс доллара повышен на 2,3 рубля (с 55,2987), евро — на 1,7 рубля (с 52,7379).

Курс китайского юаня на 4 октября ЦБ установил на уровне 8,13 рубля.

Регулятор также повысил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 094,08 руб./грамм (с 2 942,06 рублей); на серебро ― до 35,20 руб./грамм (с 33,19); на платину ― до 1 599,09 руб./грамм (с 1 537,88); на палладий ― до 4 097,67 руб./грамм (с 3 922,03).

