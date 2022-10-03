В Минобороны рассказали о серьезных потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Министерство обороны РФ обнародовало последние данные о ходе специальной военной операции.

Как сообщает ведомство, на Купянском направлении в районе населенных пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники. «Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении в районе Славянска противнику нанесено массированное огневое поражение, за сутки уничтожено до 100 украинских военных, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град».

«Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих», — указывается в пресс-релизе.

На Артемовском направлении в села Калиновка уничтожено более 260 боевиков и 14 единиц военной техники, на Донецком направлении в результате отражения попытки наступления Киева в районе населенного пункта Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Сообщается также, что на Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки противника были успешно отражены.

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожено 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники.

