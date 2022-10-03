В Минсельхозе заявили, что «зерновая сделка» не способна покрыть потребности беднейших стран

Зерно, которое вывозится с Украины в рамках заключенных в Стамбуле 22 июля соглашений, не может покрыть потребности голодающих стран и снизить риски глобального продовольственного кризиса.

Об этом заявил в интервью РБК министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

По его словам, в масштабах мирового рынка, который, согласно оценке курирующей АПК вице-премьера Виктории Абрамченко, составляет около 800 млн т, стамбульские договоренности предполагают крайне малые объемы зерна, при этом его основными покупателями выступают страны Евросоюза.

По сведениям главы Минсельхоза, в рамках «зерновой сделки» из Украины было вывезено примерно 4,6 млн т агропродукции, из этого объема чуть меньше половины — кукуруза. Объем вывезенной пшеницы составил приблизительно 1,2 млн т, подсолнечного масла — около 310 тыс. т. «Конечно, это не может покрыть потребности голодающих стран, в том числе в зерне. По сути, это погрешность на мировом рынке», — сказал министр, указав на то, что основные покупатели этой продукции — страны ЕС. «Это не государства, которые действительно нуждаются», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Также глава ведомства отметил, что против экспорта российского продовольствия, необходимого для решения кризиса, сохраняются ограничения. «Если называть вещи своими именами — это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. При том что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», — уточнил чиновник.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали подписали в Стамбуле соглашение о создании коридора для вывоза зерна с Украины, которое оказалось невозможным из-за военных действий. ООН, в соответствии с договоренностями, обязалось способствовать отмене санкций, препятствующих поставкам на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений.

На прошедшем 27 сентября совещании президент России Владимир Путин заявил, что продовольствие с Украины идет в развитые западные страны и назвал «зерновую сделку» «надувательством».