В ОЭЗ Москвы растет спрос на обучение по рабочим специальностям - Овчинский

Количество студентов, проходящих обучение на базовой кафедре Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) в ОЭЗ Москвы, в 2022 году превысило 2 тысячи человек. По сравнению с прошлым годом их число выросло почти на 200 человек. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2022 году обучение по 17 востребованным на рынке специальностям проходят свыше двух тысяч студентов. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось почти на 200 человек. Это связано с возросшим спросом на рабочие специальности со стороны работодателей и выпускников школ. Обучение на базовой кафедре МГОК «Технополис. Кадровый резерв» дает молодым людям возможность совмещать теорию и практические занятия на производствах, расположенных на площадках особой экономической зоны Москвы. Благодаря тесному сотрудничеству на предприятиях в последние годы значительно увеличилось количество стажировок и практик для студентов», – рассказал Овчинский.

Самыми популярными стали IT-направления: информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, а также графический дизайн, аддитивные технологии и мобильная робототехника.

«Расширение производств резидентов особой экономической зоны Москвы и компаний, работающих на ее площадках, а также открытие новых предприятий стимулирует спрос на молодых сотрудников. Например, потребность только одного кластера – медоборудования и фармы – оценивается на уровне 1500-2000 специалистов до 2025 года. Базовая кафедра МГОК позволяет готовить востребованные кадры для инновационных промышленных предприятий города. Многие программы составлены с учетом конкретных потребностей работодателей. Таким образом, после завершения обучения студенты смогут быстро трудоустроиться по специальности», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Базовая кафедра МГОК «Технополис. Кадровый резерв» располагается на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы с 2015 года. Ежегодно она привлекает все больше студентов. Это один из центров профессионально-технического образования города.