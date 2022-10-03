Вице-мэр Ефимов: инвестиции в экономику Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал московских компаний по итогам января-июня выросли на 4,4% и превысили 1,9 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 3 октября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Вложения крупного и среднего бизнеса за полгода составили 1,7 трлн рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, больше всего средств столичные компании инвестировали в машины и оборудование: на эти отрасли пришлась доля в 32,4% от общей суммы. Инвестиции в строительство нежилых зданий и сооружений, а также в благоустройство земель составили 32%, в создание объектов интеллектуальной собственности — 17,7%. Еще 16,5% пришлось на сектор строительства жилых зданий и помещений.

При этом больше половины от общего объема затрат в первом полугодии — 52,1% — предприятия профинансировали за счет собственных средств, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Остальные 47,9% пришлись на привлеченные средства, в том числе кредиты и субсидии. «Столичный бизнес, несмотря на экономические ограничения, продолжает активную деятельность. Сохранить инвестиционную активность помогают городские меры поддержки, которые регулярно совершенствуются и дополняются», — отметил он.

Напомним, что весной этого года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил дополнительные меры государственной поддержки бизнеса в условиях санкций. В их числе льготные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения. На эти программы Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства из бюджета города выделили 20 млрд рублей.