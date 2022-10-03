Власти Запорожской области сообщили о блокировке Киевом проезда на освобожденную РФ территорию

Украина заблокировала проезд граждан на подконтрольную России часть Запорожской области.

Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Киевский режим в одностороннем порядке полностью заблокировал выезд через свой контрольно-пропускной пункт в сторону КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области», — написал Балицкий накануне вечером, 2 октября, в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что КПП «Васильевка» работает для всех, кто желает въехать на территорию Запорожской области.

В настоящий момент в Запорожской области действует один пункт пропуска в районе линии соприкосновения, с 1 октября там действует режим въезда только по пропускам.