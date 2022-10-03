ЕАЭС готовится инвестировать в чипы, лекарства и самолеты

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют достаточно компетенций и ресурсов для работы в условиях западных санкций. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

«Мы четко понимаем, что недружественные шаги объединенного Запада в отношении России и Белоруссии не завтра завершатся, это надолго. Мы должны предусматривать и дальнейшее развитие, как работать в этих условиях. Есть много резервов, которые мы должны в обязательном порядке задействовать», — отметил Михаил Мясникович. По его словам, в первую очередь это касается «совместной инвестиционной деятельности», а у Белоруссии и России «есть соответствующие компетенции».

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В числе ключевых сфер для развития кооперации в рамках ЕАЭС Михаил Мясникович назвал микроэлектронику. «Можно объединиться и делать мощные кластеры для развития микроэлектроники», — цитирует ТАСС председателя коллегии ЕЭК. Второе направление, которое рассматривается в качестве приоритетного —это производство лекарств, и у России в наличии большой рынок в этой сфере.

«Несмотря на то что рынок не оголился в результате санкций и наши фармацевтические компании уверенно себя чувствуют, мы полагаем, что можно строить новые заводы по производству лекарств, которые будут и импортозамещающими, и предметом экспорта», — сказал Михаил Мясникович. Он отметил, что нельзя заменить все препараты, «к этому и не надо стремиться, но ключевые вещи, такие как общедоступные лекарства, которые сегодня уязвимы из-за санкций, производить можно было бы».

Кроме того, глава коллегии ЕЭК указал, что для стран ЕАЭС привлекательна и такая высокотехнологичная отрасль, как авиастроение. «Мы проработали соответствующие предложения, касающиеся того, какие комплектующие могут делать наши страны», — сказал он. Михаил Мясникович также напомнил о проекте «Евразийского электробуса».

Западные экономики сделали многое с целью недопущения развития интеграционных процессов в постсоветском пространстве, снижающих конкурентные преимущества ЕС и США, констатировал в комментарии «Эксперту» Михаил Зельцер, аналитик по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». И последние события на внешнем контуре лишь обнажили необходимость сотрудничества России с приграничными странами. Однако все очень непросто.

Сейчас в ЕАЭС входит пять государств. Доля России в обороте и экспорте в третьи страны доходит до 90%. Поэтому центром сосредоточения в любом случае и будет наша страна, если партнёры по альянсу ЕАЭС сделают выбор в пользу развития вместе с Россией, без оглядки на возможные вторичные санкции, уверен эксперт. По его словам, одной из перспективных задач ЕАЭС числится цифровизация промышленности, а в рамках санкционного давления ощущается дефицит оборудования точного машиностроения и микроэлектроники.

«Значит, долгосрочная задача должна решаться ускоренно. Научный потенциал есть, а на время можно воспользоваться и услугами реимпорта из недружественных стран через дружественные из ЕАЭС. "Заимствование" у того же Китая показало свою эффективность, пока не был налажен свой цикл производства недостающих комплектующих», — указывает Михаил Зельцер.

Международную кооперацию нужно возвращать на условиях ЕАЭС

Территория России (и в более широком плане — ЕАЭС) награждена почти всеми земными богатствами, напомнил «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В странах Союза, пожалуй, не произрастают экзотические фрукты и кофе. В остальном, это одна из немногих территорий, которая может полностью себя обеспечить природными ресурсами. Однако проблема пространства современной России и ее партнёров заключается в недостаточном населении. Россия находится на 180 месте по плотности населения в мире, а Казахстан на 184 месте.

Само по себе это не является проблемой. Однако, чем больше и богаче территория, тем больше человеческих ресурсов требуется для её освоения и защиты, указал аналитик. Для пространства ЕАЭС это было актуальным всегда. Соответственно, когда говорят о достаточности ресурсов, то стоит помнить, что ресурсы в земле — это ещё потенциал на бумаге, но не реальное производство.

Впрочем, даже показатель плотности населения не отрицает того факта, что ЕАЭС это один из самых больших рынков на планете с его особенностями и возможностями взаимодействия с другими экономическими субъектами планеты. Одним из очевидных преимуществ является географическое расположение, которое позволяет организовать транзит грузов из Европы в Азию с его соответствующим обслуживанием. Для этого требуется инфраструктура и сопутствующие услуги, констатировал Андрей Кочетков. При этом мы всё же говорим о развитии, прежде всего, собственной территории.

Утверждение, что у РФ и Белоруссии есть возможности для организации значимых кластеров развития микроэлектроники справедливо лишь частично. Долгое время упор делался на международное сотрудничество, так как это было выгодно. Разработка и производство оборудования для литографии микрочипов требуют огромных вложений на стартовом этапе. И данную сферу развивали крайне неохотно, поскольку здесь заранее предполагалось отставание.

В России, по сути, освоили технологические процессы 15-летней давности, констатирует Андрей Кочетков. То есть с тех пор уже сменилось множество поколений современных процессоров, а старые технологи уже не способны эффективно работать с современным программным обеспечением. Между тем, это ключевая отрасль, от которой зависят, как потребительские товары, так и наука с обороной.

Микроэлектроника обслуживает такие сферы, как самолётостроение, приборостроение, современная военная техника с высокоточным оружием, космос, медицина. Сложно сегодня найти сферу, где бы маленькие микросхемы не являлись ключевым компонентом. Можно уповать на будущее квантовых технологий, но пока и старый добрый кремний не исчерпал своего экономического потенциала, полагает эксперт. Поэтому прежде, чем говорить о каких-либо достаточных возможностях в иных сферах, необходимо разобраться с ключевым компонентом современной цивилизации, что также поможет решить многие проблемы дефицита населения. В остальном, потенциал огромен, поскольку прежний багаж человеческой изобретательности сложно растратить даже за несколько десятилетий.

Собственно говоря, географические особенности ЕАЭС уже предопределяют необходимость развития транспортной индустрии, связи, средств контроля воздушного и наземного пространства. В конце концов, отмечает Андрей Кочетков, если в современном мире развивается тема беспилотных транспортных средств и роботизированных комплексов, то проблему низкой плотности населения можно решить механически. Но мало создать металлический каркас робота. Нужно ещё наполнить его электронным разумом и средствами внешнего контроля.

«Тогда мы сможем говорить о любых фантастических сценариях, даже о работе в медной шахте из московской квартиры. В недавнем прошлом развитие таких технологий рассматривалось в рамках международной кооперации. Сегодня условия осложнились, а значит, придётся вкладываться самим в разработку и производство основных компонентов искусственных интеллектов различных уровней, датчиков, средств связи и прочего. Международная кооперация неизбежно вернётся, но лучше, чтобы это произошло уже на условиях ЕАЭС», — заключил Андрей Кочетков.