Европа столкнулась с «беспрецедентным риском» серьезного дефицита газа

3 октября увидел свет отчет Международного экономического агентства (IEA) за третий квартал по газу. Он, сообщает Associated Press, содержит предупреждение о «беспрецедентом риске» того, что предстоящая зима будет для жителей континента крайне трудной. IEA, к примеру, предупреждает, что в случае полного отключения от российского газа, европейцам придется на 13% сократить его потребление. Причем, большая часть этого снижения ляжет на плечи населения, которому придется снижать температуру в обогревателях и бойлерах на 1°С. Придется экономить «голубое топливо», конечно, и бизнесу. В минувшую пятницу ЕС постановил снизить потребление электроэнергии в часы пик как минимум на 5%.

Евросоюз уже наполнил хранилища газом на 88% при им же установленной летом обязательной норме в 80% к 1 ноября. EIA считает необходимой наполненность хранилищ газом в случае полного прекращения поставок газа из России не ниже 90%.

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Европейский бизнес уже энергично экономит газ. Причем, зачастую просто закрывая целые предприятия в энергоемких отраслях, таких, к примеру, как металлургия и производство удобрений. Труднее всего сейчас приходится мелким предпринимателям и предприятиям типа пекарен, которые вынуждены поднимать цены на свою продукцию.

Энергетический кризис и, в первую очередь, астрономические цены на газ и электроэнергию привели к рекордно высокой двузначной инфляции в 19 странах еврозоны. Инфляция так резко снизила покупательную способность европейцев, что экономисты сейчас почти единогласно прогнозируют на континенте еще и рецессию в конце этого или начале следующего годов.

Власти и коммунальные компании замещают российский газ дорогим сжиженным газом (СПГ), который они покупают на спотовом рынке, а также трубным газом из Норвегии и Азербайджана.

Правительства европейских стран считают приоритетной задачу избежать зимой нормирования поставок газа компаниям и населению. Уровень газа в хранилищах для этого, считают в IEA, не должен опускаться ниже 33%. Если же газа будет меньше и зима окажется холодной, то нормирования, т.е. отключения отдельных потребителей, не избежать.

К тому же, при уровне газа ниже 33% резко затрудняется наполнение хранилищ газом к следующей зиме, зиме 2023-24 гг. Чем больше останется газа в хранилищах следующей весной, тем ниже будет цена на него летом.

Тяжелую ситуацию в Европе сполна чувствуют на себе бедные азиатские страны. Готовность европейцев платить за СПГ из Америки, Катара и других стран любые деньги резко повысила его цены в этом году и сделала практически недоступным для многих бедных стран Азии. В Бангладеш, к примеру, уже сейчас повсеместно практикуются отключения света, а в Пакистане правительство в целях экономии потребовало от бизнеса сократить рабочий день.

«Конкуренция между регионами за СПГ может еще больше усилить напряжение,- говорится в отчете IEA.- Потребности Европы в газе сильно давят на других покупателей, в основном, из Азии. Имеет, конечно, место и обратное воздействие: холодная зима на северо-востоке Азии может ограничить доступ Европы к СПГ».

Кроме всего прочего, газовый кризис в Европе лишил азиатские страны и без того небольшого количества плавучих СПГ-платформ, которым отводилась главная роль в обеспечении газом, например, стран Юго-Восточной Азии. Европейцы уже зафрахтовали 12 таких плавучих платформ, а также сами планируют построить 9.