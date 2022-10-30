Глава СПЧ сообщил о создании единой базы данных жертв политических репрессий

Подлинная историческая память возвышает и усиливает народ, считает глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Члены Совета не боятся вспоминать и говорить о политических репрессиях, вместе с коллегами из регионов они занимаются просветительской деятельностью, следят за найденными захоронениями ссыльных, а также работают над созданием единой базы данных жертв политических репрессий, сообщается в Telegram-канале СПЧ.

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«Мы с коллегами активно занимаемся просветительской деятельностью, следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий. Так, в Томске в начале ноября мы с директором Музея ГУЛАГ Романом Романовым откроем новый музей по этой теме. Нельзя отказываться от своего прошлого. Подлинная историческая память возвышает и усиливает народ», — заявил Фадеев.

Он также напомнил, что реабилитация репрессированных началась сразу после смерти Сталина в 1953 году, потом была свернута и возобновилась уже в конце 1980-х. В 2015 году была принята концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, в рамках которой и действует созданная по указу президента межведомственная рабочая группа.