Конашенков сообщил о больших успехах на основных направлениях СВО

За прошедшие сутки российские военнослужащие отразили атаки на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, а в ходе наступления на Южно-Донецком направлении продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, удалось отразить наступление двух рот противника в районе Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации были уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две БМП и один бронетранспортер.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот, продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка ДНР. При этом было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Кроме того, как уточнил Конашенков, был захвачен один украинский танк, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.

На Николаево-Криворожском направлении были отражены три атаки ВСУ в направлении поселений Пятихатки, Червоный Яр и Ищенка Херсонской области. Противник был отброшен на исходные рубежи, потеряв при этом более 180 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ поразили узел связи ВСУ в районе Беляевки Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 189-ти районах. В районе Очакова Николаевской области был нанесен удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ.

Также российские войска уничтожили артиллерийскую батарею американских гаубиц М777, две пусковые установки американской РСЗО «HIMARS», одну — германской РСЗО «MARS-2», склад ракетно-артиллерийского вооружения и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Кроме того, российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8, а средства ПВО — самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 ВСУ, а также 10 украинских беспилотников, 32 снаряда американской РСЗО «HIMARS», один реактивный снаряд «Ольха» и шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

Представитель Минобороны также обратил внимание на продолжающиеся провокации в районе Запорожской АЭС.

«В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар российские военные уничтожили быстроходный украинский катер.

