Крупнейшая авиакомпания Гонконга возобновит полеты в воздушном пространстве РФ

Основная авиакомпания Гонконга Cathay Pacific с 1 ноября будет летать из Нью-Йорка в азиатский финансовый центр по так называемому полярному маршруту, с использованием российского воздушного пространства, сообщает Bloomberg.

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«Есть и другие крупные авиакомпании, выполняющие полеты над российским воздушным пространством, и нет никаких санкций, которые препятствуют полету Cathay Pacific над Россией. Полярный маршрут обеспечивает безопасный, прямой и самый быстрый перелет для наших клиентов, путешествующих с восточного побережья Северной Америки в Гонконг», — сообщили в компании.

Как уточняет Bloomberg, 12 октября рейс 841 Cathay пролетел 10 365 миль из Нью-Йорка в Гонконг, что стало самым длинным пассажирским рейсом в истории компании. Полет длился 17 часов 8 минут. До введения ограничений рейсы с использованием «полярного маршрута» занимали около 15 часов.

«Полярный маршрут позволяет авиакомпании максимально увеличить количество пассажиров и зарегистрированного багажа на борту. Это также устраняет необходимость в технической остановке в другом городе для смены экипажа, поскольку это необходимо в связи с обязательными ограничениями времени полета», — отметили в Cathay Pacific.

