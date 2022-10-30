Минобороны определило, откуда стартовали беспилотники, атаковавшие Севастополь

Специалисты Минобороны подняли на поверхность беспилотники, участвовавшие в террористической атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастопольской бухты. Благодаря проведенной экспертизе удалось выяснить, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе Одессы, а один из них мог стартовать с гражданского судна, участвовавшего в вывозе сельхозпродукции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

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«Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса», — заявили в Минобороны.

Далее, по данным ведомства, беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут и направились к пункту базирования российских кораблей в Севастополе. При этом, координаты движения одного из них указывают точку старта в зоне безопасности «зернового коридора». По мнению специалистов Минобороны, это может свидетельствовать о «предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины».

Накануне в Минобороны сообщили, что «в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов». Ведомство квалифицировало эту атаку как теракт, и обвинило в участии в его подготовке подразделение ВМС Великобритании. Так как террористической атаке, по данным Минобороны, подверглись корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельхозпродукции из украинских портов, ведомство заявило о приостановке участия России в «зерновой сделке».

