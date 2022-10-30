Названы самые любимые россиянами эпизоды из советского кино

Сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с выяснением отношений между героинями Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной возглавила рейтинг самых любимых эпизодов из советского кино, который составил телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция». В лидеры по запросам на просмотр также вошли сцены из «Афони» и «Бриллиантовой руки», сообщает ТАСС.

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«В фильме "Любовь и голуби" самым популярным стал момент встречи двух соперниц — Раисы Захаровны и Нади. Только за последний месяц люди искали ключевую фразу этой сцены почти 4 тыс. раз. В сценарии была прописана не только словесная перепалка, но и драка женщин. Но чтобы не опошлять картину, было решено отыграть эпизод, просто показав героиню Людмилы Гурченко, сидящей на холодильнике, и оторванный помпон в руках у Нади», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Второе место рейтинга заняла сцена на танцплощадке в фильме Георгия Данелии «Афоня», где героиня Татьяны Распутиной произносит знаменитую фразу «Это энергичный танец». На третьем месте — эпизод неудавшегося соблазнения Семена Семеновича в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая с известным всем россиянам оправданием «Не виноватая я, он сам пришел!».

В число самых любимых эпизодов также вошли песня «Старый клен» в исполнении главных героев фильма «Девчата», сцены с ключевыми фразами Ипполита из «Иронии судьбы», а также судебный процесс над товарищем Сааховым и трио Трусом, Балбесом и Бывалым из комедии «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика».

