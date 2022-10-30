Бермуды и острова Святой Елены в России признали недружественными

В перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, включены 11 Британских заморских территорий, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Изначально в нем находились только три заморские территории Великобритании.

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«В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», — говорится в сообщении кабмина.

В пресс-службе уточнили, что изначально в перечне было три подконтрольных Великобритании территории – остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар, теперь в него включены все заморские владения Лондона.

В марте правительство РФ утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России, а также ее компаний и граждан недружественные действия. В список вошли государства-члены ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония и другие государства и территории, поддержавшие антироссийские санкции. Позже этот перечень неоднократно расширялся.

