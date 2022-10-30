«Сходство есть»: Лавров сравнил конфликт на Украине с Карибским кризисом

Эскалация конфликта с Украиной очень напоминает период Карибского кризиса, поскольку речь идет о создании непосредственных угроз безопасности РФ прямо на российских границах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», которое опубликовано на сайте МИД.

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«Сходство есть. Как в 1962 году, так и сейчас речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем "Юпитеры", расположенные в Турции. Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений. Всерьез появляются разговоры о том, что нужно укрепить ядерные возможности НАТО в дополнение к пяти странам, уже имеющих на своей территории американское тактическое ядерное оружие. Польша просится в "кандидаты" на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», — заявил Лавров.

Говоря о Карибском кризисе, министр рассказал, что США в начале 1960-х не просто пытались, они на самом деле разместили ракеты средней дальности «Юпитер» в Турции и Италии. Из Турции до Москвы они долетели бы за десять с небольшим минут. Именно это, по словам Лаврова, послужило началом Карибского кризиса, а не размещение советских ракет на Кубе, которое за этим последовало.

«Отличия в том, что в далеком 1962 году Хрущев и Кеннеди нашли в себе силы проявить ответственность и мудрость, а сейчас со стороны Вашингтона и его сателлитов мы такой готовности пока не видим. Примеров масса. Можно начать с того, что появившийся шанс на переговоры, который материализовался в конце марта сего года на встрече в Стамбуле, был разрушен, сейчас мы можем это утверждать, по прямому указанию Вашингтона», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров, и власти РФ всегда готовы выслушать от западных коллег «возможные предложения по снижению напряженности».

«Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет», — заверил Лавров.

