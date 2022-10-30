Три россиянки погибли во время давки в Сеуле

Число россиянок, погибших в результате давки в центре Сеула, выросло до трех, сообщило посольство РФ в Корее. На прогулочной улице Итхэвон 29 октября произошла давка во время празнования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 человек, пострадали не менее 82-х.

«Полиция передала информацию о третьей погибшей россиянке в результате трагических событий в районе Итхэвона», — сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Южной Корее.

По оценкам полиции, в районе Итхэвона, где находится много баров и клубов, на празднование Хэллоуина собралось порядка 100 тыс. человек. Давка началась около 22:20 по местному времени на узких пешеходных улицах рядом с отелем «Гамильтон». Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них младше 30 лет.

Корейские СМИ называют разные причины, которые могли привести к трагедии. Так, телеканал YTN считает, что давку спровоцировало появление знаменитого певца в одном из баров, а по версии телеканала KBS причиной трагедии могло стать неадекватное поведение людей, которым в одном из клубов якобы раздавали конфеты с наркотиками.

Президент Южной Кореи объявил национальный траур до 5 ноября.

