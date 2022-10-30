В МВФ предупредили о глобальном торговом расколе

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пришли к выводу, что мировая экономика столкнулась с угрозой раздробленности: из-за многочисленных торговых ограничений и порождаемой ими обстановки неопределенности может произойти глобальный торговый раскол. В этом случае главным пострадавшим окажется Азия, поскольку она является ключевым игроком для мировых производственных цепочек, сообщает телеканал CNBC.

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В исследовании МВФ, в частности, говорится, что если в секторах, затронутых санкциями США на микрочипы, прекратится торговый оборот, а в остальных отраслях будут введены в действие нетарифные барьеры тех же масштабов, какие были во времена холодной войны, страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут потерять более 3% ВВП, а предприятия в среднем будут вынуждены увольнять по 7% персонала.

«Если говорить о том, чем обернутся рост неопределенности в торговле и применение все более жестких ограничительных мер, такая ситуация в конечном счете обострится до раздробленности. Азия рискует понести серьезные потери, поскольку она является ключевым для мировых производственных цепочек игроком», — считает глава департамента МВФ по странам Азиатско-Тихоокеанского региона Кришна Сринивасан.

По данным МВФ, первые признаки раскола начали проявляться еще в 2018 году, когда началась торговая война между США и Китаем, однако сейчас появились «куда более тревожные симптомы, включая, в частности, конфликт на Украине».

«Веденные в отношении России санкции лишь усугубили неопределенность в плане торговых отношений — а эта неопределенность сама по себе тормозит экономический рост, поскольку компании в такой обстановке прекращают наем персонала и сворачивают инвестиционную деятельность, а стартапы откладывают выход на рынок», — говорится в исследовании.

В МВФ призвали страны отказаться от вредных для экономики торговых ограничений и более ясно провозглашать свои целевые задачи, чтобы снизить неопределенность. Также аналитики посоветовали уделять больше внимания вопросам цифровизации, вложениям в образование и международному сотрудничеству.

