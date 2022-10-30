Врачи рассказали, как «вылечить» старость

Человеческий организм устроен так прочно, что если не вмешиваться в жизненный процесс дурными привычками, плохими мыслями и действиями, прожить можно лет до 150. Кандидат медицинских наук Александр Шишонин и профессор Михаил Кутушов рассказали порталу «Доктор Питер», как можно избежать появления самых распространенных возрастных проблем со здоровьем.

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«Наиболее распространенные проблемы со здоровьем у людей в возрасте — гипертония, диабет второго типа, атеросклероз. Они повышают риск развития сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов и преждевременной смерти. Но надо всегда помнить, что плохое самочувствие — это индикатор неправильного функционирования организма, а к "поломке" приводит не возраст, а тотальная гиподинамия», — уверен главврач собственной клиники Александр Шишонин.

Он подчеркнул, что современный человек очень мало двигается, да еще и «облегчает» себе жизнь лифтами, эскалаторами, автомобилями и доставкой еды. При этом природа создала его с тем расчетом, чтобы в поисках пропитания он проходил десятки километров и при этом активно вертел шеей, чтобы выслеживать добычу и остерегаться хищников. Врач предостерег, что проводя большую часть времени с гаджетами, у человека перенапрягаются мышцы шеи, кровоток в позвоночных артериях нарушается и кровь плохо поступает в головной мозг. Общая и локальная гиподинамия, по его словам, приводит к застойному метаболизму, на фоне которого развиваются все хронические заболевания: от атеросклероза до рака. В частности, уже доказано, что онкологию провоцирует дефицит кислорода и избыток глюкозы, подчеркнул он.

Хронические неинфекционные заболевания Шишонин назвал самой большой возрастной проблемой. И вылечить их современными методами, по его словам, пока невозможно. Причем, самые распространенные — гипертоническая болезнь и сахарный диабет второго типа, нередко идут в одной связке.

«Есть еще популярный в геронтологии термин "саркопения" — или снижение мышечной массы. Врачи связывают его только с возрастом. Но ведь мышцы можно накачать! На самом деле надо только наладить кровоток в позвоночных артериях, восстановить питание мозжечка, ответственного за координацию движений. Для этого нет никаких возрастных ограничений, это можно делать хоть в 90 лет», — отметил врач.

Самым мощным лечебным средством он назвал ходьбу. По его словам, она может помочь избавиться как минимум от 26 болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, хроническую обструктивную болезнь легких, психические расстройства и заболевания опорно-двигательного аппарата. Врач рекомендует ежедневно проходить от 3 до 8 километров, так как во время длительной ходьбы выделяется BDNF — нейротрофический фактор мозга, который влияет на гиппокамп — ту часть головного мозга, в которой содержатся стволовые клетки мозга. Благодаря этим клеткам под влиянием BDNF мозг начинает обновляться.

Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия) и член-корреспондет РАЕН Михаил Кутушов основными проблемами в пожилом возрасте назвал проблемы психики, сбои с питанием и недостаток движения. Людям преклонного возраста он посоветовал пить больше воды, делать гимнастику и массаж, следить за мочой, уровнем сахара и холестерином, найти себе хобби, побольше общаться с молодежью и детьми, и забыть о понятии «старость».