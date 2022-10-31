Акции дня: бумаги «Яндекса» растут в ожидании финансовых результатов

Акции российской компании «Яндекс» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 31 октября. За день бумаги подорожали на +3,49% до 2091,6 рублей за штуку

Интерес инвесторов к акциям вырос из-за финансового отчета компании, который, как ожидается, будет опубликован в четверг, 3 ноября. Аналитики предполагают, что IT-гигант продемонстрирует хорошие результаты за третий квартал этого года.

«Мы полагаем, что прошедший квартал был удачным для компании и рост выручки составил 36% г/г, а EBITDA увеличилась более чем в 3 раза г/г. Благодаря перераспределению долей на рекламном рынке в пользу отечественных игроков "Яндекс" продолжает фиксировать приток рекламных бюджетов, что положительно сказывается на сегменте поиска», - прокомментировал аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,05%% до 2166,61 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,19% до 1111,68 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:57 мск составила 92,72 долларов за баррель (-1,12%). Российская валюта слабела – 61,7 руб. за доллар.