Аналитический центр «БизнесДром» выступит партнером XVII премии «Финансовая элита России»

Аналитический центр «БизнесДром» оказывает широкий спектр консультационных услуг, в том числе рейтинговый консалтинг, подготовку документов по управлению рисками и корпоративному управлению, составлению стратегии развития бизнес планов для финансовых организаций. Проводит ряд мероприятий разного формата – конференции, круглые столы, семинары и предоставляет услуги по PR-сопровождению. Присваивает различные рейтинги и оценки: «Знак Качества» – уникальная оценка качества потребительского сервиса компании, «Рейтинг привлекательности работодателя» - оценка уровня компенсации, социального пакета и возможностей для профессионального развития, и роста сотрудников компании, «ESG-рейтинг» — оценка экологических и социальных рисков бизнеса, а также рисков корпоративного управления в компании.

Премия «Финансовая элита России» — общественная итоговая премия в области финансов, которая вручается ежегодно на протяжении уже семнадцати лет и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг.

Профессиональная премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых СМИ, в бизнес-изданиях, а также в ряде цитируемых порталов финансового сектора. Пресс-рейтинг предыдущей премии совокупно составил более 1 180 публикаций, при этом охват аудитории достиг цифры в 40 млн. человеко-контактов.

Отправить заявку на участие в премии можно на официальном сайте через форму http://finelita.ru/uchastie.php

Среди лауреатов премии разных лет известные и авторитетные компании, банки, финансовые организации, фонды: ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО Банк ЗЕНИТ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), СПАО «Ингосстрах», Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», ООО СК «Сбербанк страхование», ООО «Абсолют Страхование», «Совкомбанк страхование» (АО), ООО «СК «СОГЛАСИЕ», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО СК «БКС Страхование жизни», АО «СК Совкомбанк Жизнь», ООО СК «Росгосстрах Жизнь», АО УК «Первая», Группа компаний «Регион», АО УК «БКС», ООО УК «Альфа-Капитал», АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», АО «НПФ Сбербанка», АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, АО «НПФ «Волга-Капитал», АО «ГТЛК», АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Альфа-Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг», ООО ВТБ Факторинг, ООО «ГПБ‑факторинг», ООО ВТБ Форекс, MoneyMan, ООО МФК «ВЭББАНКИР», ООО МКК «СимплФинанс» и многие другие.