Бережливость россиян достигла максимума за полтора года

Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли до 12,8% (+0,3% к сентябрю), при этом наблюдаемая инфляция снизилась после двух месяцев роста до 18,2% (-3,3% к сентябрю). В октябре до максимального с марта 2021 года уровня увеличилась склонность домохозяйств к сбережению, причем, доля тех, кто предпочитает хранить деньги наличными, достигла 38%. Это следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

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«В октябре на фоне роста неопределенности возросла склонность домохозяйств к сбережению. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 53,8% (+3,2% к сентябрю), это максимум с марта 2021 года. Выросла также и доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в наличной форме, – до 37,9% (+3,4% к сентябрю)», — сообщили в ЦБ со ссылкой на данные опроса ООО «инФОМ».

Индекс потребительских настроений россиян в октябре снизился до 92,7 пункта (-5,1 пункта к сентябрю). Как отметил регулятор, снижение произошло в основном за счет обвала индекса ожиданий населения до 101 пункта (-8,6 пункта к сентябрю). Этот показатель включает оценки перспектив личного материального положения на год вперед и перспектив изменения экономических условий в стране. По сравнению с сентябрем сильнее всего ухудшились оценки перспектив экономики РФ на год вперед, их значения вернулись к уровню января 2022 года, говорится в комментарии ЦБ.

Индекс же текущего состояния населения в октябре почти не изменился, он даже поднялся на 0,2 пункта, до 80,3 пункта. Этот показатель включает оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок.

