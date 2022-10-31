Дефицит чипов превратился в избыток

В конце прошлой недели неожиданная новость пришла с рынка полупроводников. Она оказалась настолько неожиданной, что многим читателям сначала даже показалось, что журналисты что-то явно напутали. Не удивительно, дефицит чипов, возникший во время пандемии и продолживший терзать глобальную экономику и после ее ухода, неожиданно и абсолютно незаметно перерос в их избыток.

Китайское финансово-деловое издание Caixin сообщило, что крупнейшие производители чипов: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD), Nvidia и другие сейчас столкнулись с проблемой… затоваренности складов. Они забиты непроданными полупроводниками, образовавшимися вследствие снижения спроса в последнее время и отмены многочисленных заказов. Следовательно, делают вывод китайские журналисты, дефицит чипов можно считать законченным.

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«Ситуация меняется с головокружительной быстротой,- объясняет аналитик Се Жуйфэн.- Не далее как в прошлом году разработчики чипов боролись с дефицитом производственных мощностей, сейчас же у них скопились непроданные чипы».

Спрос на чипы от производителей смартфонов и персональных компьютеров падает. Достаточно сказать, что в 2022 г. продажи смартфонов с технологией 5G упадут, по прогнозам, на 150 млн. Спрос на полупроводники для технологии 5G упадет на 100 млн штук до 120 млн.

Четверка главных партнеров крупнейшего производителя чипов мира TSMC, а именно AMD, Nvidia, Qualcomm и MediaTek, тоже снизила заказы, что свидетельствует о падении спроса в масштабах всей планеты. Нелегко сейчас, конечно, и многим другим производителям полупроводников. У всех слабые показатели деятельности в третьем квартале.

В первой половине 2022 года под воздействием макроэкономических тенденций в сочетании с несколькими «черными лебедями» спровоцировали обвал спроса на рынке электронных бытовых товаров. Особенно сильно пострадали сектор смартфонов и персональных компьютеров (ПК). Согласно прогнозу Micron, поставки ПК в этом году сократятся на 10-20%, а смартфонов – почти на 10%.

В прошлом году производители чипов очень много работали, чтобы ликвидировать их дефицит. В результате перечисленных выше причин сейчас им необходимо что-то делать с забитыми на 6 месяцев продукцией складами. Сейчас центробанки очень агрессивно и быстро ужесточают монетарную политику. Триллионы, розданные властями многих стран во время пандемии, благополучно потрачены. Так что обвал спроса на полупроводники не удивителен.

В 2020-21 гг. отрасль запустила немало крупных инфраструктурных проектов, которые несмотря на спад будут продолжены и закончены.

«Мы не собираемся менять наши долгосрочные планы по развитию и расширению производственных мощностей»,- рассказал замдиректора Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) Чжао Хайцзюнь.

