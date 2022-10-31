Замороженные активы россиян оказали «беспрецедентный» эффект на доходы Euroclear

По итогам третьего квартала чистая прибыль международного холдинга Euroclear (включает в себя банк и клиринг) составила €667 млн, что почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчета компании. При этом замороженные активы российских инвесторов оказали «беспрецедентное» влияние на финансовые результаты, за 9 месяцев они принесли доход в €340 млн.

«Санкции, введенные США, ЕС и другими юрисдикциями, а также контрмеры России привели к потере дохода от бизнеса, связанного с Россией, который был более чем компенсирован увеличением процентного дохода. В соответствии со стандартным процессом Euroclear остатки денежных средств, возникающие в результате санкций, инвестируются, что, в зависимости от преобладающих процентных ставок, приводит к процентному доходу. За девять месяцев поступления на остатки денежных средств, возникшие в результате санкций в отношении России, составили 340 млн евро», — говорится в отчете.

Из таблицы сводных финансовых показателей холдинга следует, что чистая прибыль Euroclear, по сравнению с январем-сентябрем 2021 года выросла на 95%, до €667 млн. Из них €426 млн были получены «благодаря сильным базовым результатам бизнеса», а €241 млн пришлось на прибыль от активов российских инвесторов.

Из-за санкций ЕС, введенных в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД), на балансе Euroclear скопилось €119,9 млрд заблокированных выплат в пользу российских инвесторов. В результате их инвестирования и был получен доход в €340 млн, что составляет больше половины от всех поступлений клиринга по статье «Процентные, банковские и прочие доходы» (€522 млн).

«С ростом санкционных обязательств и повышением процентных ставок существенность доходов по остаткам денежных средств, возникающих в результате санкций в отношении России, на финансовые результаты группы беспрецедентна. Таким образом, Совет считает необходимым отделить эти доходы от основных финансовых результатов при оценке результатов деятельности и ресурсов компании. Совет ожидает, что процентный доход продолжит существенный рост, поскольку заблокированные платежи и погашения продолжают накапливаться в условиях повышения процентных ставок», — отмечается в сообщении клиринга.

