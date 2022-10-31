Экс-президент Бразилии да Силва в третий раз станет главой государства

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва набрал 50,37% голосов во втором туре выборов главы государства, его кандидатуру поддержали около 60 млн человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Верховного избирательного суда республики. Таким образом, Лула да Силва в третий раз займет пост президента Бразилии. Он будет главой государства в 2023 — 2027 годах.

Соперник да Силвы, действующий президент страны Жаир Болсонару, набрал 49,13% — за него проголосовали примерно 57,9 млн избирателей.

Отмечается, что консерватор Болсонару лидировал до момента обработки двух третей протоколов. Лула да Силва, выдвинувший свою кандидатуру от Партии трудящихся, смог обойти оппонента благодаря голосам жителей северо-восточных штатов, традиционно поддерживающих социалистов.

В 2002 году да Силва стал президентом, набрав 61,3% голосов, в 2006 году он был переизбран с результатом 60,8%.

В числе первоочередных задач да Силва назвал борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, а также проблемы климата и экологии. Политик также высказался за расширение Совбеза ООН и отмену права вето.

Поздравления новоизбранному главе государства направили, в частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также президент Аргентины Альберто Фернандес. Последний заявил, что победа Лулы да Силвы знаменует «начало новых времен в истории Латинской Америки».

C победой на выборах Луиса Инасиу Лулу да Силву также поздравил президент РФ Владимир Путин. «Примите искренние поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Накануне, 30 октября, в Бразилии прошел второй тур всеобщих выборов, в ходе которого жители страны голосовали за президента и губернаторов 12 штатов.