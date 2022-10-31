На газовом рынке Европы сложилась странная ситуация

Казалось бы, европейские компании, заготовившие газ к зиме, сейчас должны ждать прихода холодов и роста цен на газ, после чего продавать его потребителям с высокой прибылью. Однако очень теплый октябрь и снижение цены на газ в Европе на 40% спутало спекулянтам все карты.

Европа вновь не знает, что делать с газом: продавать или не торопиться и дождаться зимы. Коммунальные компании и торговцы газом обычно закачивают его в подземные хранилища газа (ПХГ) летом, когда цены низкие, и выбрасывают обратно на рынок зимой, когда цены по понятным причинам вырастают. В этом году, однако, динамика контрактов, особенно, в Германии, крупнейшем в Европе потребителе «голубого топлива», двигается в противоположном направлении. Это значит, что отдельным операторам придется продавать газ в убыток для обеспечения защиты от перебоев с поставками.

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Летом, во время закачки газа в ПХГ, цены на него поднимались до 340 евро за МВт-час. Сейчас же по базовым зимним контрактам газ продается по 140 евро за МВт-час. Если резервы сейчас не трогать, то, так сказать, «для повседневной жизни» остаются текущие поставки газа, т.е. поставки СПГ из США и Катара или трубного газа из Норвегии и Северной Африки.

«Для оптимизации своих портфелей и максимизации доходов компании предпочтут покупать газ из ежедневных поставок, чем забирать его из хранилищ»,- объясняет Bloomberg газовый аналитик Energy Aspects Леон Избики обстановку на газовом рынке континента.

Наполнение ПХГ в этом году обошлось европейским налогоплательщикам в десятки миллиардов долларов. И хотя трейдеры часто предварительно продают газ сразу после его закачки в хранилища для того, чтобы обезопасить себя от рисков, они все равно могут понести серьезные убытки из-за разницы цен. Это соображение особенно важно для тех коммунальных компаний и трейдеров, у которые имеются долгосрочные контракты с Россией, обеспечившуюся прошлой зимой Европе на 20% всей потребности в газе в ЕС.

ПХГ уже наполнены под завязку, но только 10% собранного газа в стратегических резервах находятся под прямым контролем чиновников. Частично компании покупали летом газ при помощи государственных субсидий. Особенно активно власти помогали наполнять ПХГ в Германии. Достаточно сказать, что правительство ФРГ выделило компании Trading Hub Europe 15 млрд евро на закупки газа для хранения. На эти деньги оператор газового рынка в ФРГ купил порядка 60 ТВт-час газа, что составляет почти четверть объема всех немецких хранилищ.

Во избежание рисков с поставками газа власти могут вводить чрезвычайное положение. В таком случае власти в Германии и других европейских государствах смогут распечатывать резервы.

Бундестаг в этом году принял закон, который регламентирует наполнение ПХГ. Сейчас, накануне 1 ноября, обычного начала отопительного сезона в Германии, немецкие хранилища в среднем наполнены на 95%. По новому закону, уровень газа в ПХГ 1 февраля 2023 года не должен быть ниже 40%. Нарушение этих параметров может обернуться для операторов хранилищ крупными штрафами.

Базовые фьючерсы подешевели приблизительно на 70% по сравнению с пиковыми показателями в августе. Обвалу цен на газ способствовала аномально теплая для середины осени погода. Спрос на газ в октябре снизился, забор его из ПХГ тоже уменьшился. В Брюсселе с удивлением обнаружили, что сейчас на континенте, оказывается, не дефицит, а переизбыток «голубого топлива». Однако ЕС необходимо держать цены на газ на внутреннем рынке выше азиатских, чтобы не позволить конкурентам перехватить газовозы с СПГ.

С учетом обвала поставок российского газа и вполне возможного полного прекращения их поставок большинство экспертов считают, что вопрос роста цен на газ чисто риторический. Сейчас все задаются вопросом: когда цены вновь рванут вверх, а не рванут ли они вообще?

Многое, конечно, зависит от погоды. Метеорологи из Weather Company уже спрогнозировали небольшое понижение температуры ниже нормы в середине ноября.

«Холодная погода, обвал спроса или поставки СПГ ниже ожиданий могут быстро вернуть цены (на газ) на прежний высокий уровень,- объясняет аналитик BloombergNEF Штефан Ульрих.- Для коммунальщиков сейчас самое главное не оказаться с недостаточными запасами газа, особенно если вспомнить про помощь государства в его закупках. Лучше смириться с некоторыми убытками».