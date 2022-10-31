Гособоронзаказ: ракеты у нас не закончатся

Похоже, что определенные выводы по итогам прошедшего на минувшей неделе совещания президента с членами нового Координационного совета при Правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации не заставили себя долго ждать.

После того, как Владимир Путин потребовал в контексте военной спецоперации на Украине взять более высокий темп работы по всем направлениям, в понедельник в ходе заседания совета премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что гособоронзаказ в текущем году может быть уточнен.

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Потребности сопоставят с возможностями

«В самые короткие сроки нам предстоит завершить подготовку соответствующих целевых заданий по ключевым направлениям. Для этого нужно предельно точно оценить реальные потребности, сопоставить их с текущими возможностями организаций оборонно-промышленного комплекса и также других отраслей экономики. Продумать, что необходимо сделать, чтобы их расширить, и, конечно, обеспечить надлежащее качество. От этого зависят жизни тех, кто находится сегодня на передовой», — заявил на заседании глава кабмина.

Он добавил, что при всем вышеуказанном важно настроить обратную связь производителей и потребителей. Те, кто выпускает оборонную продукцию, должны оперативно получали отклик и практические предложения по усовершенствованию, чтобы защитники России могли решать свои задачи более эффективно. Одновременно следует скорректировать механизмы управления и создать жёсткую систему контроля.

«Должны быть составлены подробные планы-графики под каждую номенклатуру и каждое предприятие-изготовителя, при необходимости — подготовлены предложения по уточнению государственного оборонного заказа и профильных документов, включая те, которые координируют поставки сырья и необходимых комплектующих», — дал указание Михаил Мишустин.

По его словам, это касается не только не только продукции ОПК, но и ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ на объектах профильной инфраструктуры и социально-бытового назначения, а также сфер логистики, транспорта и связи, медицины. Кроме того, предписывается взять на контроль полноту выплачиваемого военнослужащим денежного довольствия, а также социальное обеспечение их самих и членов их семей.

Главам Минобороны, МВД, МЧС и Росгвардии дано распоряжение доложить о формировании потребности в недостающих работах и услугах в натуральном и денежном выражении и представить свои предложения по конкретизации целевых заданий, включая сроки их возможного выполнения.

Программа не является статичной

Пожалуй, одним из ключевых моментов в сегодняшнем выступлении главы правительства РФ является тезис об уточнении гособоронзаказа. Очевидно, что на необходимость такого шага самым непосредственным образом повлияла текущая специальная военная операция на Украине. Стоит отметить, что уточнять данный документ в этом году придется уже, возможно, не в первый раз.

Военный эксперт, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков полагает, что программа гособоронзаказа априори не является статичной и должна корректироваться. Такие действия, например, уже имели место во время операции, которую проводили наши воздушно-космические силы в Сирии. Некоторые комплексы вооружений побывали там, и после использования их в реальных боевых условиях по ним была проведена корректировка. Одни после нее подверглись модернизации, от других было решено отказаться. Соответственно, опыт внесения изменений в планирование работы ОПК непосредственно во время ведения боевых действий у России уже есть.

При этом круг наиболее актуальных в контексте гособоронзаказа-2022 вопросов вполне прозрачен. «Гособоронзаказ был увеличен на 15% по некоторым видам вооружений и материально-техническому снабжению. Производство тех же самых боеприпасов было увеличено. И стрелковых боеприпасов, и боеприпасов для артиллерии и систем залпового огня. Коснулись изменения авиационных и морских высокоточных комплексов. То есть ракеты у нас не заканчиваются, они продолжаются. Но есть вопрос, касающийся их последующей серийности. Потому, что оценить, сколько ракет потребуется для СВО точно не получилось, из-за чего гособоронзаказ приходится уточнять», — указал Алексей Леонков в комментарии «Эксперту».

По его словам, корректировка гособоронзаказа продолжится и в 2023 году. «Изменения коснуться беспилотников, систем связи, систем боевого взаимодействия. Будет пересмотрена работа комплексов противовоздушной обороны, авиационных комплексов, которые должны выполнять задачи по подавлению ПВЛ противника, и систем высокоточного оружия. Что касается сухопутных войск, то некоторые их комплексы также претерпят изменения», — предположил эксперт.

В меньшей степени изменения могут коснутся средств ракетных войск стратегического назначения. «Там программы остаются актуальными и дополнений не будет. Хотя, возможно, будет принято решение об изменении количества средств доставки специальных зарядов на территорию вероятного противника», — заключил Алексей Леонков.