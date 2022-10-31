Инвесторы в Москве откроют четыре производства на арендованной по льготе земле

В Москве откроют четыре новые производства по выпуску строительных материалов, косметических средств и инновационных продуктов питания с общим объемом инвестиций более 3,2 млрд рублей. На эти цели правительство города выделит инвесторам участки площадью около трех гектаров в аренду без торгов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новые предприятия общей площадью более 50 тысяч квадратных метров займут четыре земельных участка. На них инвесторы возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных инвестиционных проектов планируется вложить более 3,2 миллиарда рублей. В результате в городе появится около 500 рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Строительный технопарк на 200 рабочих мест появится в Зюзине. В Молжаниновском районе инвестор построит завод по выпуску изделий из древесины, там смогут трудоустроиться 85 человек. В Ново-Переделкине разместится предприятие по выпуску инновационных продуктов питания, там будет создано 150 рабочих мест.

«Производство косметических средств площадью 5,5 тысячи квадратных метров построят в районе Свиблово на земельном участке площадью около 0,7 гектара. По итогам реализации проекта планируется создать 50 новых рабочих мест», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Решение о выделении участков приняла градостроительно-земельная комиссии столицы. Один гектар выделят для предприятия на Балаклавском проспекте в Зюзине. Под промышленный комплекс в Молжаниновском районе отведено 0,7 гектара. На Новоорловской улице в Ново-Переделкине на 0,7 гектара построят предприятие пищевой промышленности.

«Со всеми инвесторами будут заключены договоры аренды сроком на пять лет», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.