Катар резко отреагировал на намерение Европы ограничить цены на газ

Катар, один из крупнейших экспортеров сжиженного газа (СПГ), поставил перед собой задачу обойти США и стать главным поставщиком жидкого газа на планете. Попутно, так сказать, в Катаре стремятся сделать крупнейшим трейдером СПГ государственную газовую компанию Qatar Energy. Ее, а также Министерство энергетики Катара возглавляет Саад аль-Кааби, человек в области энергетики уважаемый и авторитетный.
В интервью Bloomberg TV Кааби заклеймил европейцев лицемерами за то, что в Брюсселе хотят решить энергетический кризис, уже год бушующий на континенте, ограничив цены на газ в приказном порядке. Причем, хотят сделать это уже предстоящей зимой. Предлагаются два варианта введения ограничений цен на газ: на весь природный газ независимо от страны происхождения и только на газ из России. Однако ни для кого не секрет, причем, в Брюсселе тоже этого не скрывают, что направлена эта мера против российского газа, от которого Европа так страстно и так упорно хочет отказаться. Естественно, «потолок» на любой газ подразумевает ограничения и на газ из Катара, но справедливости ради следует сказать, что в Дохе выступают против ограничений даже исключительно на российское «голубое топливо». Саад аль-Кааби считает, что регулятором цен на любой газ должен быть свободный рынок, а не приказы сверху. В данном случае, из Еврокомиссии (ЕК).
«Свободный рынок всегда является лучшим решением», - подчеркнул катарский министр.
Искусственное ограничение цен на газ не только является антирыночным. Оно также приведет к ослаблению стимулов инвестировать средства в добычу газа и его сжижение и, таким образом, спровоцирует дефицит газа в отдельных странах. Преимущественно, в самых бедных развивающихся, потому что они не в состоянии конкурировать с богатыми развитыми странами. Это наглядно показали события минувшего лета и осени на глобальном газовом рынке, где европейцы, как пираты в старину, перехватывали танкеры с СПГ, перекупали груз, не скупясь на деньги; и перенаправляли их в Европу. Кстати, в таком же положении может оказаться и сама Европа, где цены на газ, главным образом, благодаря очень теплому октябрю, снизились на 40%. Так что теперь азиатским странам легче конкурировать за СПГ с европейскими государствами.
ЕК закрыла в марте длившееся почти четыре года крайне неприятное для Дохи антимонопольное расследование контрактов на поставки катарского газа в Европу. Европейцев возмутило требование в контрактах, ограничивающее перепродажу газа из Катара покупателя другим европейским странам в границах Евросоюза. Брюссель «помиловал» Доху, конечно, не из доброты, а потому что очень рассчитывал на катарский газ. Однако за полгода, миновавшие после закрытия расследования, никаких сдвигов в газовых отношениях между ЕС и Катаром не произошло. Как сообщил Саад аль-Кааби, Qatar Energy по-прежнему ведет переговоры о поставках катарского газа с немецкими компаниями RWE AG и Uniper SE, а также, добавил он, с азиатскими покупателями. Свободный газ появится в Катаре лишь после завершения громадной программы расширения газовой отрасли, которая и позволит ему стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в мире. После ее завершения годовое производство СПГ должно вырасти к концу десятилетия более чем на 60% до 126 млн тонн. Даже в самом лучшем случае Европа сможет получать СПГ из Катара в более-менее больших объемах не ранее 2026 года, когда начнется разработка северо-восточной части крупнейшего в мире Северного месторождения газа (NFE). До этого же, подчеркнул Кааби, трудности европейцев с газом продолжатся, если Россия не вернется хотя бы к уровню летних поставок газа в Европу и если зимы не будут такими же анормально теплыми, как октябрь этого года.