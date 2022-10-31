Катар резко отреагировал на намерение Европы ограничить цены на газ

Катар, один из крупнейших экспортеров сжиженного газа (СПГ), поставил перед собой задачу обойти США и стать главным поставщиком жидкого газа на планете. Попутно, так сказать, в Катаре стремятся сделать крупнейшим трейдером СПГ государственную газовую компанию Qatar Energy. Ее, а также Министерство энергетики Катара возглавляет Саад аль-Кааби, человек в области энергетики уважаемый и авторитетный.

В интервью Bloomberg TV Кааби заклеймил европейцев лицемерами за то, что в Брюсселе хотят решить энергетический кризис, уже год бушующий на континенте, ограничив цены на газ в приказном порядке. Причем, хотят сделать это уже предстоящей зимой. Предлагаются два варианта введения ограничений цен на газ: на весь природный газ независимо от страны происхождения и только на газ из России. Однако ни для кого не секрет, причем, в Брюсселе тоже этого не скрывают, что направлена эта мера против российского газа, от которого Европа так страстно и так упорно хочет отказаться. Естественно, «потолок» на любой газ подразумевает ограничения и на газ из Катара, но справедливости ради следует сказать, что в Дохе выступают против ограничений даже исключительно на российское «голубое топливо». Саад аль-Кааби считает, что регулятором цен на любой газ должен быть свободный рынок, а не приказы сверху. В данном случае, из Еврокомиссии (ЕК).