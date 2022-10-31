Разработчик решений в сфере IT-безопасности Positive Technologies нарастил прибыль в 32 раза

Российский разработчик решений в сфере кибербезопасности Positive Technologies опубликовал консолидированные финансовые результаты по итогам третьего квартала и первых девяти месяцев года.

«По итогам 9 месяцев 2022 года чистая прибыль Positive Technologies увеличилась в 32 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд рублей», — говорится в сообщении компании.

Выручка Positive Technologies в третьем квартале удвоилась относительно аналогичного периода прошлого года и составила 3,5 млрд руб., указывается в отчете. Объем продаж по итогам девяти месяцев вырос на 115%, достигнув 7 млрд руб.; прибыль в июле–сентябре составила 1,7 млрд руб., увеличившись в семь раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«В третьем квартале показатели валовой рентабельности и рентабельности по EBITDA достигли максимального исторического уровня — 91% и 55% соответственно», — подчеркивается в сообщении.

Основным фактором роста выручки в компании назвали продажи лицензий на программное обеспечение собственной разработки. «Рост выручки от реализации лицензий за девять месяцев 2022 года составил 133%, а выручка от реализации услуг в области информационной безопасности и продажи программно-аппаратных комплексов выросла на 42%», — подчеркивается в пресс-релизе.

С марта этого года в России действует запрет на госзакупки иностранного софта для использования на критической инфраструктуре без согласования c властями. До 1 января 2025 года организации должны полностью перейти на российское программное обеспечение.