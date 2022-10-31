«ЛУКойл» удвоил чистую прибыль за девять месяцев 2022 года

За девять месяцев текущего года чистая прибыль российской нефтяной компании «ЛУКойл» по РСБУ составила 647,9 млрд руб.

Об этом свидетельствует отчетность компании, передает ТАСС. Отмечается, что показатель более чем в 2,2 раза превышает данные аналогичного периода прошлого года.

Выручка компании за отчетный период увеличилась в 1,5 раза, составив 334 трлн руб. Себестоимость «ЛУКойла» выросла на 30%, до 1,425 млрд, валовая прибыль удвоилась, достигнув 909 млрд руб.

Прибыль компании от продаж увеличилась в 2,3 раза, до 798 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на столько же и составила 712 млрд руб., говорится в материале.

В сентябре президент РФ Владимир Путин разрешил «ЛУКойлу» и фонду «Газпромбанк — Фрезия» приобрести акции генерирующей компании «Энел Россия», принадлежавшей итальянской Enel. Сумма закрытой 12 октября сделки по продаже 56,43% акций составила €132 млн — как пишет «Коммерсантъ», это на 27% ниже стоимости пакета на Мосбирже.