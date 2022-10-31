Лула вернулся

Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов с результатом в 50,9%, опередив нынешнего главу государства Жаира Болсонару всего на 1,8% (последний набрал 49,10% голосов). Для Лулы это будет уже третий по счету срок в президентском кресле, которое он успешно занимал с 2003 по 2010 гг. Позже, в 2017 г. его приговорили к 9,5 годам заключения по обвинению в получении взятки в виде квартиры, но в 2021 г. он был освобождён и почти сразу заявил о готовности бороться за пост президента.

В прошлом глава профсоюза и обычный рабочий Лула был одним из самых популярных лидеров за всю историю современной Бразилии. Рост экономики, расширение социальных программ сделали его любимцем граждан. Можно сказать, он вывел Бразилию на международную арену в XXI в. На момент завершения второго президентского срока личный рейтинг Лулы достиг 87%, а его правительства – 77%. Даже в период коррупционных скандалов популярность политика была неоспоримой.

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Тем не менее, время идёт, приоритеты меняются. Бразильский электоральный сезон 2022 г. — этому доказательство. Если разрыв между Лулой и его конкурентами на президентских выборах в 2002 и 2006 гг. составлял в среднем 22%, то сейчас он сократился до минимальныз значений. Также, несмотря на то, что левым удалось вернуть себе президентское кресло, они не добились успеха в конгрессе: обе палаты находятся под контролем союзников Болсонару. Кроме того, правые добились значительных побед на губернаторском уровне: 60% территории Бразилии будут управляться ими. Интересен тот факт, что юго-восток страны, наиболее богатые штаты, в этот раз поддержали Болсонару, хотя традиционно считались вотчиной Лулы. Для «Левого поворота 2.0» слишком вяло (термин «Левый поворот» используется экспертами для объяснения череды политических изменений в Латинской Америке в начале 2000-х гг., в результате которых к власти пришли левые). Победу Лулы вполне можно назвать Пирровой, хотя большинство рейтинговых агентств гарантировали ему Триумф.

Да Силва не смог консолидировать свой «многослойный» электорат, состоявший не только из рабочих и малообеспеченных, но также из представителей малого и среднего бизнеса. Можно даже сказать, что Лула победил не в силу своей, безусловно, высокой популярности, а благодаря ошибкам Болсонару. Коррупционные скандалы, провал по борьбе с коронавирусом (Бразилия находится на 5 месте по количеству летальных исходов в результате заболевания COVID-19. Кроме того, Болсонару обвиняли в дезинформации населения по вопросам опасности вируса и методов личной защиты) – все это негативно отразилось на рейтинге Болсонару, который находился ниже 50% большую часть его президентства – не даром его называют «Трампом из тропиков».

Однако бразильский аналог не отстал ни на йоту от американского оригинала и с начала прошлого года последовательно предупреждает о неэффективности электронного голосования. Социальные сети Болсонару пока молчат, но от него вполне можно ожидать попыток оспорить результаты президентских выборов.

На внутриполитическом фронте Луле придется столкнуться с почти постоянным сопротивлением со стороны правых сил. Вала социалистических инициатив ожидать не стоит. Страну необходимо выводить из экономического кризиса, а для этого нужно будет сотрудничать с оппозицией. Соответственно, обеим сторонам придется идти друг другу на уступки. Кроме того, в обществе сохраняется сильная политическая поляризация, что лишает будущего президента возможности проводить радикальные реформы.

Внешнеполитическое направление останется примерно тем же, что и при Болсонару, но с некоторыми изменениями. Например, отношения с Соединенными Штатами будут более конструктивными (Д. Байден одним из первых поздравил Лулу с победой). Лула будет активно работать над усилением региональной интеграции, в первую очередь, экономической, что практически полностью игнорировалось Болсонару. Особенно это актуально сейчас, когда к власти в латиноамериканских странах снова начали приходить левые (Чили, Мексика, Аргентина, Перу, Боливия, Колумбия). Будут развиваться отношения с Китаем и Россией как в рамках БРИКС, так и на двустороннем уровне. Так, в интервью журналу Time в мае 2022 г. Лула возложил часть ответственности за украинский кризис на США, НАТО и ЕС. Однако сотрудничество с Москвой он все равно будет развивать более сдержанно, чем в первые два срока президентства в виду угрозы вторичных санкций. Что же касается глобальных вопросов, то климатическая повестка снова вернется во внешнеполитическую «обойму» Бразилии, она занимала важное место в предвыборной программе Лулы.