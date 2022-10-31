Минобороны объявило о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России

Министерство обороны РФ объявило о завершении призыва из запаса в рамках частичной мобилизации, вручение повесток прекращается.

Как сообщили в ведомстве, по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштаб РФ направил указания командующим войсками военных округов до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

«Подготовка и вручение повесток прекращаются», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что работа военкоматов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному в проведении частичной мобилизации, предписано вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, объявив о частичной мобилизации. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, будет задействовано примерно 1% мобилизационного ресурса.